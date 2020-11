Schneider bei S04 auf Bewährung: Übernimmt Knäbel?

unknown

Wird Jochen Schneider (re.) beim FC Schalke 04 durch Peter Knäbel ersetzt (li.)?

"Dass wir auf die Fresse kriegen, haben wir verdient. Die Prügel sind berechtigt": So schonungslos analysierte Jochen Schneider zuletzt die Chaos-Tage beim FC Schalke 04.

Doch der Sportvorstand, der zu Beginn der Woche Vedad Ibisevic feuerte, Kaderplaner Michael Reschke freistellte und in Person von Amine Harit und Nabil Bentaleb gleich zwei Stars suspendierte, sitzt offenbar trotz seines harten Durchgreifens keinesfalls selbst fest im Sattel.

Wie "Bild" erfahren hat, wurde beim FC Schalke intern bereits über einen möglichen Nachfolger gesprochen, falls Schneider die Rettung nicht mehr zugetraut wird. Derzeit arbeitet der Sportvorstand demnach auf Bewährung.

Sollte Tag X eintreten, könnte laut dem Bericht eine Übergangslösung installiert werden. Hierbei wurde konkreter über Peter Knäbel nachgedacht, der im April 2018 die neugeschaffene Position des Technischen Direktors Entwicklung bei den Königsblauen übernahm und damit für die vielbeachtete Knappenschmiede tätig ist.

Sein Motto: "Nicht jammern, sondern anpacken!", wie er im Sommer in einem Interview verriet.

Knäbel erlangte 2015 bundesweit traurige Berühmtheit

Doch ganz skandalfrei ist Knäbel nicht: Der heute 54-Jährige erlangte bundesweit Berühmtheit, als er im August 2015 in seiner damaligen Funktion als Sportdirektor des Hamburger SV einen Rucksack mit wichtigen Gehaltslisten, Vereinbarungen zwischen Spielern und Management sowie Scouting-Reports des Nordklubs verlor.

Einige der besagten Papiere wurden zwar verstreut in einem Hamburger Park wiedergefunden und dem HSV zurückgegeben, der Schaden für den HSV und für Knäbel war jedoch immens.

Auch beim FC Schalke 04 brennt es in den letzten Monaten an allen Ecken und Enden. Dass es eine sportliche Trendwende gibt ist mit Blick auf die kommenden Gegner fraglich. Am Samstag müssen die Knappen bei Borussia Mönchengladbach ran (18:30 Uhr), eine Woche später kommt Bayer Leverkusen in die Veltins Arena (18:00 Uhr).

Bleibt der erhoffte Befreiungsschlag aus, könnte es eng werden für den Klub - und wohl auch für Jochen Schneider.