Ex-Ultra wird neuer Berater der BVB-Bosse

imago sportfotodienst

Berät den BVB zukünftig in der "Stabsstelle Strategie und Kultur": Jan-Henrik Gruszecki

Borussia Dortmund schafft laut übereinstimmenden Medienberichten eine neue Stelle zur Beratung seiner Chefetage und besetzt sie mit einem ehemaligen Mitglied der Ultras-Gruppierung "The Unity".

Wie die "ARD"-Sportschau und die "Ruhr Nachrichten" vermelden, übernimmt Jan-Henrik Gruszecki die Leitung der neuen "Stabsstelle Strategie und Kultur" des BVB.

Der 36-Jährige ist in der aktiven Dortmunder Fan-Szene ein bekanntes Gesicht, war einst Mitbegründer von "The Unity" und fungierte als Sprecher des "Bündnis Südtribüne" sowie mehrerer Fan-Kampagnen, so zum Beispiel "Kein Zwanni für 'nen Steher!".

Gruszecki produzierte zudem den Dokumentar-Film "Am Borsigplatz geboren – Franz Jacobi und die Wiege des BVB" über die Gründung der Borussia, arbeitete als Kommunikations-Berater sowie als Scout und Spielervermittler in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires.

In seiner neuen Position beim BVB soll er direkt der Geschäftsführung zuarbeiten und Einblicke in alle Abteilungen des Klubs erhalten, heißt es.

BVB: Hans-Joachim Watzke lobt Jan-Henrik Gruszecki

"Ich halte Jan-Henrik Gruszecki für einen klugen Kopf, der auch mal gegen den Strich bürstet. Da kann es sicherlich auch mal Reibungspunkte geben, was allerdings auch gewollt ist", erläuterte Geschaftsführer Hans-Joachim Watzke die Einstellung des neuen Mitarbeiters gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Gruszecki werde die BVB-Verantwortlichen "in verschiedenen Themenfeldern beratend unterstützen", sagte Watzke. "Wichtig ist für mich dabei, dass er ein 100-prozentiger Borusse ist. Das ist immer der gemeinsame Nenner, selbst wenn unsere Ansichten mitunter ganz unterschiedliche sind."

"Ruhr Nachrichten" und "Sportschau" zufolge gehöre Gruszecki nach seinem beruflichen Einstieg beim BVB "The Unity" nicht mehr länger an. Seine neue Position habe er demnach in der aktiven Fan-Szene frühzeitig kommuniziert.