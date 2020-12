Weigl vor Rückkehr in die Bundesliga?

Gerardo Santos via www.imago-images.de

Zieht es Julian Weigl zu Hertha BSC?

Seit Kurzem vertraut Julian Weigl auf die Dienste von Star-Berater Pini Zahavi, der unter anderem auch die Belange von Robert Lewandowski und David Alaba vom FC Bayern München vertritt. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Weigl nach nur einem Jahr beim portugiesischen Spitzenklub SL Benfica schon wieder einen Tapetenwechsel in Betracht zieht. Angeblich könnte der ehemalige BVB-Mittelfeldspieler sogar in die Bundesliga zurückkehren.

Hertha BSC soll Interesse am 25-jährigen Ex-Nationalspieler haben. Das berichtet "Sky". Allerdings sei eine Verpflichtung im Winter für die Alte Dame aus Berlin "keine Option". Der finanzielle Spielraum ist infolge der Corona-Pandemie derzeit schlicht nicht vorhanden, heißt es.

Zumal Benfica für Weigl dem Bericht zufolge zumindest die 20 Millionen Euro einstreichen möchte, die der Klub im Januar 2020 für den Ex-Nationalspieler an Borussia Dortmund überwies.

"Sky" bringt jedoch ein Szenario ins Spiel, dass einen Deal noch möglich machen könnte. Im Raum steht, dass Benfica einer Leihe mit überschaubar hoher Kaufoption zustimmt. In diesem Fall könnte man in Lissabon immerhin ein halbes Jahresgehalt für Weigl einsparen. Bislang sei dieses Vorgehen aber noch sehr spekulativ, so der Bericht.

Dass Weigl in Portugal noch sein Glück findet, erscheint derweil unwahrscheinlich. Der Rechtsfuß, der 2015 vom TSV 1860 München zum BVB wechselte, dort auf Anhieb eine tragende Rolle einnahm, mit den Jahren aber immer häufiger ins zweite Glied rückte, hat bei Benfica nach gutem Start seinen Stammplatz verloren.

Aktuell setzt ihn zudem eine Infektion mit dem Corona-Virus außer Gefecht.

Zum Schnäppchen wurde Weigl für Benfica allerdings nicht. Immerhin zahlte man vor knapp einem Jahr nicht nur 20 Millionen Euro Ablöse, sondern stattete Weigl auch noch mit einem Vertrag bis Ende Juni 2024 aus.