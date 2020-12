Zidane bekräftigt: "Ich werde nicht zurücktreten"

Aleksandr Gusev via www.imago-images.de

Trotz der schwacher Ergebnisse bleibt Zinédine Zidane Trainer von Real Madrid

Zinédine Zidane hat nach dem überraschenden 0:2 von Real Madrid gegen Schachtar Donezk und dem drohenden Champions-League-Aus schon in der Gruppenphase einen Rücktritt als Trainer ausgeschlossen.

"Ich werde nicht zurücktreten, ganz und gar nicht. Wir werden weitermachen", sagte Zidane nach Angaben der Club-Homepage bei der Pressekonferenz nach der Partie in der Ukraine am Dienstagabend. "Wir müssen diese Situation durchstehen, denn es ist eine Pechsträhne, und es ist wahr, dass unsere Ergebnisse nicht gut sind. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten und an das glauben, was wir tun."

Bei zuvor 24 Teilnahmen in der Königsklasse hatte es Real immer mindestens bis ins Achtelfinale geschafft. Im abschließenden Gruppenspiel trifft die Mannschaft von Zinedine Zidane auf Borussia Mönchengladbach, das 2:3 gegen Inter Mailand verlor. Mit einem Sieg würde Real an der Borussia vorbeiziehen.

"Wir müssen weiterarbeiten und wieder gewinnen. Aufgrund der Situation in der Gruppe haben wir keine andere Wahl, als zu versuchen, das letzte Spiel zu gewinnen", sagte Nationalspieler Toni Kroos. "Es ist schwer für uns, wenn unsere Gegner den ersten Treffer erzielen. Wir kämpfen, wir spielen und kassieren ein Tor. Im Angriff haben wir Pech."