Schalke sorgt sich um Kabak - neue Wechsel-Gerüchte

Der AC Mailand soll Interesse an Ozan Kabak vom FC Schalke 04 haben

Die Sorgenfalten beim FC Schalke 04 dürften am Mittwochvormittag nicht kleiner geworden sein. Ozan Kabak musste das Training frühzeitig abbrechen. Außerdem gibt es neue Gerüchte um den Innenverteidiger.

Nächste Hiobsbotschaft für Schalke? Mit einem Eisbeutel im Adduktoren-Bereich verließ Kabak vier Tage vor dem wichtigen Spiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18:00 Uhr) den Rasen, wurde nach Informationen von "Bild" gar mit einem Golfkart in Richtung Kabine gebracht.

Bislang gibt es noch keine genauen Angaben zur Verletzung und keine Diagnose, doch es deutet vieles darauf hin, dass der Abwehrspieler gegen die Werkself fehlen könnte. Damit dürfte die ohnehin schon gebeutelte Defensive der Knappen nochmals geschwächt werden, auch wenn Kabak in den letzten Wochen keinesfalls in seiner Bestform aufspielte.

Auch der Einsatz von Bastian Oczipka ist weiter offen, der linke Verteidiger absolvierte am Mittwoch lediglich ein Lauftraining. Gut möglich, dass Malik Thiaw erneut auf Oczipkas Position rücken muss.

Ob Kabak seinen Platz neben Matija Nastasic einnehmen kann, dürften nun die folgenden Untersuchungen zeigen. Doch der 20-Jährige steht nicht nur wegen eines möglichen Ausfalls im Mittelpunkt. Immer wieder gibt es Gerüchte aus Italien, dass der Türke es auf die Wunschliste des AC Mailand geschafft hat.

Bietet Milan dem FC Schalke 04 genug für Ozan Kabak?

Vor Kurzem brachte die "Gazzetta dello Sport" den Innenverteidiger mit einem Wechsel zu den Rossoneri in Verbindung, nun behauptet der "Corriere dello Sport", dass Milan im Winter möglicherweise einen erneuten Anlauf wagen möchte. Die AC-Verantwortlichen hatten bereits in der zurückliegenden Transferperiode die Fühler ausgestreckt, wie S04-Vorstand Jochen Schneider bestätigte. Milans Sportchef Paolo Maldini gilt als großer Fan des türkischen Nationalspielers.

15 Millionen Euro will der Tabellenführer der Serie A im Winter locker machen. Ob diese Summe reicht, ist fraglich. "Bild" zufolge kann Kabak Schalke ab dem Sommer 2021 für eine fixe Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro verlassen, dass sich die klammen Königsblauen im Januar mit 30 Millionen weniger zufrieden geben, ist nur schwer vorstellbar.

"Sport Bild" hingegen erfuhr zuletzt, dass man sich aufgrund der leeren Kassen bei einer Offerte im Bereich von 20 Millionen Euro ernsthaft Gedanken machen müsste.

Und auch Schneider deutete an, dass Kabak der erst im Sommer 2019 für 15 Millionen vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gewechselt war, den Klub möglicherweise schneller als gedacht wieder verlässt. "Wir befinden uns weiter in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, was man ja auch daran sieht, dass diese Saison vielleicht ganz ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden muss. Da kann und will ich nichts ausschließen", sagte er gegenüber der "WAZ" über Kabak.