Englische Presse feiert Kai Havertz nach CL-Gala

Jose Luis Contreras via www.imago-images.de

Kai Havertz (M.) gewann mit dem FC Chelsea in der Champions League

Der englische Fußball-Klub FC Chelsea beeindruckte in der Champions League mit einem regelrechten Gala-Abend. Beim 4:0 in Sevilla stach Vierfach-Torschütze Oliver Giroud heraus, doch auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz bekam gute Kritiken in der englischen Presselandschaft.

Der Sommer-Neuzugang der Blues legte das frühe Führungstor des Franzosen auf und sicherte sich damit einen dritten Assist in dieser Saison. Auch im weiteren Spielverlauf blieb der ehemalige Leverkusener umtriebig und leitete viele Offensiv-Aktionen des FC Chelsea ein. Beim Stand von 2:0 aus Sicht der Engländer wurde er ausgewechselt.

Für die englische Boulevardzeitung "The Sun" reichten die Eindrücke aus den 67 Minuten Spielzeit, um Kai Havertz bei der Bewertung der Blues-Profis eine 9 von 10 zu geben, nur Giroud erreichte die volle Punktzahl.

"Sein Lauf zum Chelsea-Tor in der ersten Halbzeit war exzellent", so das Blatt, "seine Klasse am Ball war während des gesamten Spiels offensichtlich". Allein Giroud stahl Havertz die Show, der sonst "ein Kandidat für den Spieler des Spiels gewesen wäre".

Ähnlich stark bewertete auch die "BBC" die Leistung des deutschen Nationalspielers. Der 21-Jährige bekam mit 7,94 von 10 möglichen Punkten die drittbeste Note auf Seiten der Londoner hinter Torhüter Edouard Mendy und Torjäger Oliver Giroud.

Havertz: Nur der "Mirror" ist kritisch

Der "Mirror" hingegen gab Havertz eine 7 und merkte kritisch an: "Der deutsche Spielmacher liefert eine Vorlage, muss sich bei Chelsea aber noch immer beweisen." Ebenfalls eine 7 für seinen Auftritt bekam er von "Sky Sports".

Kai Havertz fand nach seinem 80-Millionen-Euro-Wechsel im September - der Preis kann durch Bonus-Zahlungen noch auf bis zu 100 Millionen Euro anwachsen - zunächst nicht wirklich in die Spur.

In der Premier League kam er beim 3:3 gegen den FC Southampton am 5. Spieltag zu seinem ersten Liga-Tor, zu den unumstrittenen Stammspielern im Kader von Teammanager Frank Lampard zählt er bislang noch nicht. Anfang November verpasste er zudem drei Spiele aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus.