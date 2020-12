Flick spricht über Bayerns Sorgenkind Sané

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick und der FC Bayern empfangen RB Leipzig zum Topspiel

Bayern Münchens Shootingstar Alphonso Davies ist nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung wieder ins Training eingestiegen, für den Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) ist der 20 Jahre alte Linksverteidiger allerdings noch kein Thema.

Wie Trainer Hansi Flick mitteilte, kann er neben den derzeit noch verletzten Corentin Tolisso und Joshua Kimmich aber auf alle Kaderspieler zurückgreifen.

Inwiefern er auf den zuletzt zumeist nicht in der Startelf berücksichtigten Nationalspieler Leroy Sané zurückgreifen wird, ließ Flick noch offen: "Er hatte eine schwere Verletzung und sich dann gegen Hoffenheim noch einmal verletzt. Von daher ist es ganz normal, dass man immer eine gewisse Zeit braucht."

Von der Qualität seiner Nummer 10 ist der Bayern-Coach aber weiterhin vollends überzeugt: "Das, was ich aktuell im Training sehe, ist einfach gut. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man zu einem neuen Verein kommt, sich zu integrieren. Er macht gute Fortschritte. Wir warten morgen ab."

Kimmich brennt auf Comeback

Würde es nach Nationalspieler Kimmich gehen, wäre er drei Wochen nach seiner Knie-Operation "morgen schon dabei", sagte Flick. Er sehe jeden Tag, wie der 25-Jährige "akribisch arbeitet", er habe derzeit "überhaupt keine Beschwerden".

Flick hofft, "dass er bald dabei ist, wir werden aber nichts überstürzen", sagte der Coach. Zuletzt war der Klub davon ausgegangen, dass der Mittelfeldregisseur erst wieder im Januar zur Verfügung stehen wird.

Seinen Kollegen Julian Nagelsmann lobte Flick vor dem Spitzenspiel in höchsten Tönen. Die Leipziger hätten "eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht", sagte Flick: "Julians Mannschaft spielt einen sehr variablen Fußball. Ich schätze ihn als Trainer sehr."

Wir haben die Pressekonferenz wie gewohnt im Liveblog begleitet. Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Flick über die Weihnachtspause +++

"Natürlich schieben wir das jetzt zurück. Wir haben noch zwei Wochen, das ist wie ein Abrisskalender. Wir wollen keinen Punkt herschenken. Der Fokus geht die zwei Wochen von Spiel zu Spiel und von Training zu Training. Wenn am 19. in Leverkusen abgepfiffen wird, haben wir genügend Zeit, um runterzufahren. Wir geben der Mannschaft acht bis neun Tage, das haben sie sich definitiv verdient, aber bis dahin müssen wir noch einiges leisten."

+++ Flick über Joshua Kimmich +++

"Wenn ich nach ihm gehe, ist er für morgen schon über 60 Minuten dabei. Aber wir wollen das nicht übertreiben. Er hat aktuell überhaupt keine Beschwerden. Es ist schön zu sehen wie er trainiert. Das ist seine Mentalität."

+++ Flick über seine Mannschaft +++

"Es geht nur, wenn du im Team gemeinsam das Spiel angehst. Dann ist wichtig, dass der Wille da ist, dem anderen zu helfen. Das ist alles mitentscheidend für den Erfolg."

+++ Flick über David Alaba +++

"Das ist aktuell bei uns überhaupt kein Thema. Ich habe alles zu diesem Thema gesagt. Darüber möchte ich nicht noch einmal philosophieren."

+++ Flick über das Duell gegen Leipzig +++

"Es ist ein besonderes Spiel. Da ist jeder Spieler höchstmotiviert. Ob wir einen Tag früher gespielt haben oder Spieler schonen konnten, ist nicht relevant."

+++ Flick über Bright Arrey-Mbi +++

"Bright ist ein Innenverteidiger. Er hat in Madrid außen agiert, weil wir personell nicht allzu viele Möglichkeiten hatten. Es liegt allein an ihm, wir geben ihm die Unterstützung. Es ist wichtig, dass er offen und neugierig ist. Im jeden Training hat er guten Anschauungsunterricht."

+++ Flick über die Balance zwischen Angriff und Abwehr +++

"Wir sind nicht zufrieden, dass wir sehr viele Chancen zulassen. Wir haben solche Situationen immer wieder gehabt. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr sehr hoch pressen. In den letzten Spielen hat uns die gewisse Frische gefehlt. Wir haben als Mannschaft nicht ganz so gut verteidigt. Das sind Dinge, die wir morgen umsetzten müssen."

+++ Flick über das Personal +++

"Alphonso Davies hat heute mittrainiert, wird aber morgen noch kein Thema sein. Da warten wir noch ab. Eventuell können wir am Mittwoch mit ihm planen. Bis auf Corentin Tolisso und Joshua Kimmich sind alle an Board."

+++ Flick über Julian Nagelsmann +++

"Ich habe schon früh gewusst, dass Julian ein Top-Trainer ist. Seine Mannschaft spielt sehr variabel und sehr schnell nach vorne. Das sind Dinge, die mir zusagen. Ich schätze ihn als Trainer."

+++ Flick über Leroy Sané +++

"Man muss die Hintergründe kennen. Er hatte eine schwere Verletzung und sich dann gegen Hoffenheim noch einmal verletzt. Von daher ist es ganz normal, dass man immer eine gewisse Zeit braucht. Das, was ich aktuell im Training sehe, ist einfach gut. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man zu einem neuen Verein kommt, sich zu integrieren. Er macht gute Fortschritte. Wir warten morgen ab."

+++ Flick über RB Leipzig +++

"Ich bin kein großer Freund von Statistiken. Wir sind bereit, mehr zu investieren als Leipzig. Daran wollen wir uns messen lassen. Leipzig hat eine enorme Entwicklung gemacht. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie zeigt, dass die wesentlich besser spielen kann als in den letzten Wochen. Da müssen wir einfach bereit sein."

+++ Nagelsmann schwärmt von Flick +++

Julian Nagelsmann hat seinen Trainer-Kollegen Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. Vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag bei Bayern München (18:30 Uhr) hob RB Leipzigs Trainer die menschlichen und fachlichen Qualitäten Flicks hervor.

Flick sei ein "ganz, ganz feiner Kerl, ein netter Mensch, der auch mal anruft. Hin und wieder schreiben wir uns", sagte Nagelsmann. Zudem müsse Flick "offensichtlich auch ein sehr, sehr guter Trainer" sein, der die Mannschaft der Bayern "nochmal nach vorne gebracht hat und viele Titel gewonnen" habe. Mehr dazu hier.

+++ Chancen für Leipzig? FC Bayern "körperlich an der Grenze" +++

Laut TV-Experte Dietmar Hamann ist der FC Bayern "körperlich an der Grenze. Solche Wochen kann man nur überstehen, wenn man eine ganz breite Brust hat. Und genau die trägt sie gerade von Woche zu Woche", schrieb der 47-Jährige bei "Sky". "Vor allem am Beispiel und der Leistung von Thomas Müller sieht man, was diese Mannschaft für ein Selbstbewusstsein hat."

+++ FC Bayern soll "großes Interesse" an Szoboszlai haben +++

Dominik Szoboszlai von RB Salzburg ist eines der vielversprechendsten Mittelfeldtalente Europas. Kein Wunder, dass zahlreiche Topklubs die Fühler nach dem 20-jährigen Ungar ausgestreckt haben sollen. Zuletzt galt RB Leipzig als klarer Favorit - doch der FC Bayern oder Real Madrid könnten dazwischenfunken.

Wie "transfermarkt.it" berichtet, haben die Münchner und die Königlichen "großes Interesse" daran, Szoboszlai unter Vertrag zu nehmen. Demnach ist im bis 2022 datierten Kontrakt des Nationalspielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro verankert. Mehr dazu hier.