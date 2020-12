Favre bestätigt: BVB vor Frankfurt-Spiel mit Personalsorgen

osnapix via www.imago-images.de

Lucien Favre konnte mit dem BVB noch nie in Frankfurt gewinnen

Borussia Dortmund hofft weiter auf einen Einsatz seines Abwehrchefs Mats Hummels an diesem Bundesliga-Wochenende.

"Bis jetzt sind die Nachrichten gut. Es war ein harter Schlag, wir werden sehen, ob er spielen kann. Ich kann das nicht sicher sagen", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag.

Favre berichtete von einigen offenen Fragen, einige Spieler seien nach dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) am Mittwoch "sehr, sehr müde" gewesen.

Bereits in diesem Spiel fehlten Erling Haaland (Muskelfaserriss), der in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Emre Can (Fußgelenk).

Torschütze Raphael Guerreiro (Oberschenkelbeschwerden) musste angeschlagen ausgewechselt werden. Thomas Delaney hat Rückenprobleme.

Hummels war vom früheren BVB-Torjäger Ciro Immobile am Mittwoch kurz vor dem Abpfiff schmerzhaft am linken Sprunggelenk erwischt worden. Er musste von Betreuern gestützt in die Kabine humpeln, der Bandapparat ist aber offensichtlich nicht betroffen.

+++ Zorc über Ansgar Knauff +++

"Er ist ein vielversprechender Junge, der den weg durch unsere Jugend gelaufen ist und nächsten Sommer dann "Senior" wird. Ansgar ist sehr dribbelstark und hat eine enorme Schnelligkeit. Das sind Eigenschaften, die heutzutage auf den offensiven Außenbahnen benötigt werden. Ich glaube, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Für ihn geht es jetzt erst richtig los."

+++ Favre über die fünf Auswechslungen +++

"Ich finde das sehr gut, sehr wichtig. Wir müssen rotieren. Es ist sehr schwierig, vier, fünf Spiele in Folge zu machen. Man sieht, dass viele Spieler nach 60, 70 Minuten Krämpfe haben."

+++ Zorc über Sanchos Formschwäche +++

"Man kann sehen, dass er auf der Suche nach seiner Bestverfassung ist. Er ist bemüht, will es fast erzwingen. Er braucht seinen Rhythmus und Automatismen. Er redet nicht viel und will die Antwort lieber auf dem Platz geben."

+++ Favre über die schlechte Bilanz in Frankfurt +++

"Es ist in Frankfurt immer sehr schwer. Es ist eine sehr gefährliche Mannschaft."

+++ Zorc über Reinier +++

"Im Moment ist er nicht bei uns im Training. Wir haben grundsätzlich keine Überlegungen, die Leihe mit Real zu verkürzen oder abzubrechen. Wir haben keinen einfachen Start gehabt. Er kam aus einer mehrmonatigen Zeit, in der er nicht spielen oder regelmäßig trainieren konnte. Zuletzt kam die COVID-Infektion dazu, die ihn nochmal zurückgeworfen hat. Wir haben aber Geduld, deshalb auch die zweijährige Leihe. Hoffentlich hat er diese Geduld auch."

+++ Favre über den schmalen Grad zwischen Unter- und Überschätzung +++

"Viele erwarten, dass wir gegen Lazio mit 3:0 oder 4:0 gewinnen. Wenn du das Spiel 1:0 gewinnst, kannst du zufrieden sein."

+++ Favre über Moukokos Position +++

"Ich sehe ihn eher im Zentrum, mit einem zweiten Stürmer neben sich oder als Neuneinhalb."

+++ Favre über Moukokos Einsatzchancen +++

"Wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 16 ist. Natürlich ist er gut, das konnte man schnell sehen. Wir haben vorne aber auch andere Möglichkeiten."

+++ Zorc über die Ziele für die kommenden Spiele +++

"Wenn wir heute über die A45 nach Frankfurt fahren, ist doch klar, dass wir dorthin fahren, um zu gewinnen. Und wir wollen auch in St. Petersburg gewinnen."

+++ Favre über das BVB-Lazarett +++

"Erling Haaland fehlt bis Anfang Januar. Thomas Delaney ist definitiv da. Ob Emre Can spielen kann, ist fraglich. Viele Spieler waren nach der Partie gegen Rom sehr müde, und drei Tage später müssen wir schon wieder spielen. Deshalb kann ich noch nichts Klares sagen."

+++ Favre über Zagadou +++

"Er ist eventuell ein Thema, auch wenn er mehrere Monate nicht gespielt hat. Er könnte in Frankfurt anfangen."

+++ Favre über Hummels +++

"Bis jetzt sind die News zu Mats Hummels gut. Er hat einen harten Schlag abbekommen. Wir werden heute sehen, ob er spielen kann. Jetzt kann ich das noch nicht sicher sagen. Mehrere Spieler sind angeschlagen. Auch bei ihnen schauen wir nach dem Training weiter."

+++ Haalands Ausfall trifft den BVB hart +++

Vor dem Champions-League-Match gegen Lazio Rom (1:1) am Mittwoch musste der BVB eine Hiobsbotschaft verkünden. Goalgetter Erling Haaland, der in der laufenden Saison bereits 17 Pflichtspieltore erzielt hat, fällt wegen eines Muskelfaserrisses einige Wochen aus.

Schon gegen Rom war zu erkennen, dass der Dortmunder Offensive ohne den wuchtigen Angreifer die nötige Durchschlagskraft fehlt. Lucien Favre muss sich schleunigst etwas einfallen lassen. Kommt Wunderkind Youssoufa Moukoko so womöglich zu seinem Startelfdebüt?

+++ Gastspiel beim Angstgegner +++

Im September 2013 glückte dem BVB der bislang letzte Bundesliga-Auswärtssieg in Frankfurt. Darauf folgten erst drei Niederlagen, dann drei Unentschieden, die letzten beiden bereits unter Favres Führung. Keine Frage - die Eintracht ist kein Lieblingsgegner von Borussia Dortmund. Können Marco Reus und Co. die schwarze Serie am 10. Spieltag brechen?