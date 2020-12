Union Berlin verkündet Diagnose bei Max Kruse

Matthias Koch via www.imago-images.de

Max Kruse wird Union Berlin bis auf Weiteres fehlen

Max Kruse wird Fußball-Bundesligist Union Berlin bis auf Weiteres aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung stehen.

Dies gaben die Köpenicker am Samstag bekannt. Die Untersuchungen in der Berliner Charite ergaben eine Verletzung am hinteren rechten Oberschenkel.

Die Bilder, wie Kruse mit schmerzverzerrtem Gesicht und von zwei Betreuern gestützt in die Kabine humpelte, hatten eine schwerere Blessur erwarten lassen.

Der 32-Jährige ist mit elf Scorerpunkten in zehn Spielen der gefährlichste Akteur der Unioner. Der ehemalige Bremer war vor der Saison ablösefrei nach Köpenick gewechselt.