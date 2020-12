"Nichts als leere Worte!" S04-Fans attackieren weiter

firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Die Schalker Führungsriege hat bei Teilen der Fans jeden Kredit verspielt

Beim FC Schalke 04 will dieser Tage einfach keine Ruhe einkehren. Nachdem die Gelsenkirchener Ultras die Vereins-Bosse schon in der vergangenen Woche attackierten, legten sie an diesem Wochenende nach und hingen insgesamt vier Schmähbanner auf.

An gleich mehreren Orten des Vereins- und Trainingsgeländes brachten die königsblauen Anhänger ihre schriftlich festgehaltene Unzufriedenheit an.

An der Schalker "Tausend-Freunde-Mauer" hing ein Spruchband mit der Aufschrift: "In Asien glauben 4,7 Millionen Chinesen fest an den Klassenerhalt." Ein fast schon zynischer Kommentar, der den Kontrast zwischen sportlicher Misere und voranschreitender Kommerzialisierung abbildete.

Ebenfalls im Zentrum der Kritik: Marketing-Vorstand Alexander Jobst. Das Banner "Die Änderung unserer Rechtsform medial forcieren, den sportlichen Niedergang seit Monaten aus den Augen verlieren! Habt ihr das endlich verstanden?" richtete sich an Jobst und die restliche sportliche Führung.

Der Hintergrund: Der FC Schalke 04 ist nach wie vor ein eingetragener Verein (e. V.), die Ausgliederung der Profi-Abteilung wird von den Klub-Oberen aber längst öffentlich vorangetrieben.

Auch mit der Kommunikation des Vereins in der weiter andauernden Krise waren die Ultras Gelsenkirchen nicht einverstanden. Mit den Bannern "Seriosität und Vertrauen in der Krise nur durch offene Kommunikation! Was macht ihr?" und "Nichts als leere Worte! Wo ist die angekündigte Transparenz?" verschafften die Anhänger ihrer Wut Luft.

Der Bundesligist wartet in der höchsten deutschen Spielklasse seit nunmehr 25 Spielen auf einen Sieg. Nach einem katastrophalem Saisonstart, der Trainer David Wagner den Job kostete, steckt der Revierklub mit lediglich drei Punkten aus drei Unentschieden mitten im Abstiegskampf. Zudem landete gleich mehrere S04-Spieler aufgrund von Disziplinlosigkeiten in den Negativ-Schlagzeilen.