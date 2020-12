Hoeneß glaubt an Müller-Rückkehr zum DFB-Team

Eibner Pressefoto / Heike Feiner via www.imago-ima

Uli Hoeneß rechnet damit, dass Thomas Müller bald wieder zur Nationalmannschaft gehören wird

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht fest von Thomas Müllers Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw aus.

"Ich bin überzeugt, das er einer derjenigen sein wird, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird", sagte Hoeneß am Sonntag in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks über den seit Wochen im Bayern-Team herausragenden Weltmeister von 2014.

"Thomas ist für mich in der Form, in der er jetzt ist, für jede Mannschaft ein Gewinn", ergänzte Hoeneß.

Müller war im Frühjahr 2019 von Löw zusammen mit seinen Klubkollegen Jérôme Boateng und Mats Hummels (inzwischen Borussia Dortmund) zugunsten eines Umbruchs aus dem Nationalteam aussortiert worden.

Angesichts von Müllers anhaltend guter Leistungen im Münchner Trikot und der gleichzeitigen Probleme des Löw-Teams war besonders zuletzt nach der jüngsten 0:6-Pleite der Nationalelf in der Nations League in Spanien der Ruf nach einem Comeback von Müller im Adler-Dress laut geworden.

Löw hat allerdings bislang mehrfach signalisiert, an seinem bisherigen Plänen ohne Müller festhalten zu wollen.

Abwehrschwäche des FC Bayern? Hoeneß sieht "das große Ganze"

In der Sendung äußerte sich Hoeneß auch zur aktuellen Lage beim FC Bayern. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der ehemalige Präsident "sehr zufrieden".

Die Defensivschwäche der Münchner spielte der 68-Jährige dagegen herunter. "Ich bin einer, der das große Ganze sieht und nicht einzelne Sachen herauspickt", stellte Hoeneß klar und tönte: "Ich bin mir sicher, wir werden am Ende oben stehen."

Der FC Bayern kassierte in dieser Bundesliga-Saison bereits 16 Gegentreffer, sieben mehr als die beiden Verfolger Bayer Leverkusen und RB Leipzig (beide 9). Dagegen stellen die Münchner aber auch den besten Angriff der Liga. Ganze 34 Mal netzte der deutsche Rekordmeister bereits ein. An zweiter Stelle folgen Borussia Dortmund und Union Berlin (beide 22) mit großem Abstand.