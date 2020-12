Effe zu Reus: "Ich wäre da ziemlich angepisst"

Tom Weller / Eibner-Pressefoto via www.imago-image

Stefan Effenberg hat kein Verständnis für die Reservistenrolle von Marco Reus beim BVB

Obwohl ein Punkt im Duell mit dem FC Bayern München und Co. eigentlich zu wenig für die Ambitionen von Borussia Dortmund ist, ließ BVB-Coach Lucien Favre beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt Kapitän Marco Reus 90 Minuten auf der Bank versauern. Für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ein absolutes No-Go.

"Ich wäre da ziemlich angepisst an Reus' Stelle, bei seinem Standing als Leader, als Anführer … Schade, dass er nicht selber dazu spricht und Stellung bezieht", zitiert "Sport1" Effenberg.

Dass der Kapitän nicht mal eingewechselt, könne er "nicht nachvollziehen", so der 52-Jährige, der ein klares Credo verfolgt: "Der Kapitän sollte immer spielen." Die Reservistenrolle des 31-Jährigen ergebe ohnehin keinen Sinn: "Warum fängt Reus denn nicht wenigstens an? Aber so? Warum macht er denn dann überhaupt die Reise mit?", hinterfragt Effenberg.

Das Teamgefüge von Borussia Dortmund, das die letzten drei Pflichtspiele nicht gewinnen konnte, stößt Effenberg zudem auf. "Was mich beschäftigt, ist auch der Umstand, dass der Ausfall von Topstürmer Erling Haaland so schwierig aufzufangen ist: Es ist ja schon fatal, dass du so stark auf so einen Spieler setzt, der gerade mal 20 Jahre alt ist", lautet das Fazit des ehemaligen Spielführers des FC Bayern. Vor allem von Jadon Sancho, Axel Witsel und Thomas Delaney habe er gegen die Eintracht, "vielmehr erwartet".

Dem vermeintlichen Vakuum im Machtgefüge und im Sturmzentrum hätte man in Dortmund Effenberg zufolge im Sommer mit einem Transfer Abhilfe verschaffen können. "Ganz ehrlich: Ich hätte Mario Mandzukic deshalb geholt. Dann hättest du nicht nur ein Back-up gehabt, sondern auch Mentalität", führt Effenberg aus.

Einzig echter Ersatz für den mindestens bis Januar verletzt fehlenden Haaland beim BVB ist der gerade einmal 16-jährige Youssoufa Moukoko. In Frankfurt schickte Favre den Youngster zur zweiten Halbzeit aufs Feld. Moukoko überzeugte durchaus, konnte dem Sieg jedoch auch nicht mehr herbeiführen.