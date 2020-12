Ex-Boss: "Der HSV ist nur noch eine traurige Geschichte"

Thomas Metelmann

Jürgen Hunke ist Mitglied im Aufsichtsrat des HSV

Nach sehr gutem Start in die Zweitligasaison 2020/21 setzte es für die Aufstiegsambitionen des Hamburger SV zuletzt reihenweise Dämpfer: Fünf Spiele hat der HSV nicht mehr gewonnen, zuletzt gab es drei Niederlagen in Serie. Ex-Vereinspräsident Jürgen Hunke hat nun deutliche Worte für den Zustand des Klubs gefunden.

"Der HSV ist nur noch eine traurige Geschichte", lautet Hunkes hartes Urteil im Interview mit "SPORT1". Der 77-Jährige, der von November 1990 bis Oktober 1993 als Klub-Boss fungierte und weiterhin im Aufsichtsrat sitzt, bemängelt allerdings viel tiefgreifendere Missstände als die zuletzt ausbleibenden sportlichen Erfolge.

Als Tabellenvierter habe der HSV "noch kein Ergebnisproblem", wie sich der Verein als Ganzes darstellt, weckt bei Hunke allerdings Bedenken. "Es fehlen mir die Offenheit und Ehrlichkeit. In so einer schönen und gleichzeitig komplizierten Stadt wie Hamburg, in der sehr viele Kaufleute zu Hause sind, wollen die Menschen die Wahrheit und echte Zahlen haben", moniert Hunke.

Solange der Verein diese nicht liefere, werde die Unterstützung weiter sinken und "sich immer mehr Menschen vom HSV zurückziehen".

Die größte Gefahr sieht Hunke darin, dass sobald es sportlich wirklich nicht mehr vorangeht, eine "Spirale nach unten führt". Aus dieser würden die Hanseaten angesichts ihrer wirtschaftlichen Schieflage dann nur "ganz schwer" wieder herausfinden.

Kühnes Vorgehen war der "Tod des HSV"

Weitere Anteile zu verkaufen, um die Liquidität zu wahren, wäre laut Hunke "wohl das Dümmste, was man machen könnte". Man müsse vielmehr ein klares Konzept verfolgen, sich darüber einig sein, wer überhaupt als Eigner fungieren solle. "Mit Schnellschüssen, wie das jetzt auch wieder in Hamburg geplant ist, wird das vielleicht ein Frühtod", warnt Hunke.

Einzelne Agierende will der Ex-Boss nicht an den Pranger stellen, Investor Klaus-Michael Kühne nimmt Hunke dennoch in die Pflicht. Einige Vorgehensweisen des Milliardärs wären der "Tod des HSV" gewesen. Dieser müsse seine Fehler nun ausbügeln. "Kühne ist dazu auch in der Lage, er könnte die Schulden, die in seiner Zeit angehäuft wurden, zumindest ausgleichen. Sonst gibt es den HSV irgendwann gar nicht mehr." Seit Mitte 2018 unterstützt Kühne den Verein allerdings nicht mehr finanziell.

Er selbst wolle nicht in eine entscheidende Position zurückkehren, so Hunke. Jetzt seien Jüngere dran, er selbst sehe sich als "Ratgeber mit langer Erfahrung und einem guten Bauchgefühl".