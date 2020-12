Zorc schwärmt von Zagadou: "Seine Leistung hat mir gefallen"

Imago

Dan-Axel Zagadou (r.) gab am Wochenende sein BVB-Comeback

Dan-Axel Zagadou gab am vorigen Wochenende nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback für Borussia Dortmund. Beim BVB sind sie weiterhin schwer angetan von dem langen Verteidiger. Sportdirektor Michael Zorc adressiert ein Lob an den Rückkehrer.

Ein Außenbandanriss im Knie hatte Dan-Axel Zagadou über Monate hinweg an der Ausübung seines Berufs gehindert. Beim 1:1 in Frankfurt am letzten Wochenende gab der Franzose sein lang ersehntes Comeback.

"Nach einer so langen Pause war das schon gut, seine Leistung hat mir gefallen. Vor allem, mit welcher Ruhe er schon wieder agiert hat", zeigte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den "Ruhr Nachrichten" zufrieden mit Zagadous Saison-Premiere. Der 21-Jährige selbst hat sich angesichts seiner langen Ausfallzeit nicht aus der Ruhe bringen lassen.

"Ich versuche immer, die Ruhe zu bewahren", stellte Zagadou klar. Mit 71 Ballkontakten war Frankreichs Junioren-Nationalspieler der Spieler des BVB, der auf dem Platz am häufigsten kontaktiert wurde. Dass Zagadou wieder unter den Spielenden weilt, ist vor allem mit Blick auf das abschließende Champions-League-Gruppenspiel bei Zenit St. Petersburg (Dienstag, 21:00 Uhr) von Belang.

Akanji verletzt – Zagadou wohl erneut in der BVB-Startelf

Manuel Akanji bleibt dem Dortmunder Reisetross aufgrund von Knieproblemen nämlich fern. Es ist also davon auszugehen, dass Lucien Favre Zagadou trotz der langen Pause zum zweiten Mal in Folge von Beginn an aufbieten wird. Zagadous gesundem Maß an Selbstvertrauen sowie mentaler und körperlicher Fitness haben inmitten der langen Zwangspause keinen Schaden genommen.

"Ich habe nie an mir gezweifelt ich habe immer an meine Stärke geglaubt", blickte Zagadou auf seine viermonatige Absenz zurück. "Ich werde in diesem Kader eine wichtige Rolle spielen und meinen Platz bekommen."

Dass dem technischen beschlagenen Zagadou am Wochenende viele Pässe aus der Kette misslangen, bewertete Zorc folgendermaßen: "Er wollte manchmal vielleicht sogar zu viel, gerade bei Diagonalbällen." Die Freude über Zagadous Rückkehr ist aber deutlich höher zu werten als Zorcs "Kritik".