Lothar Matthäus zählt den DFB an

GEPA pictures/ Christian Ort via www.imago-images.

Matthäus hat sich zur Lage beim DFB geäußert

Für TV-Experte Lothar Matthäus hängt die Leistung der Fußball-Nationalmannschaft mit dem gestörten Vertrauensverhältnis zwischen Bundestrainer Joachim Löw und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zusammen.

"Das bekommen die Spieler mit. Ich habe immer gesagt, wenn Ruhe ist beim DFB oder in Klubs, dann stimmt auch die Leistung, dann stimmen die Ergebnisse. Ein gemeinsamer Weg, der fehlt aktuell beim DFB. Deswegen glaube ich, dass sich beim DFB wieder etwas entwickeln muss", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Um dieses Problem wieder geradezubiegen, gibt es für Matthäus nur eine Lösung: "Alle müssen sich hinterfragen, nicht nur Jogi Löw, Oliver Bierhoff, die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen: Was wollen wir? Wir sind in einer verantwortlichen Position, den größten Fußballverband der Welt positiv nach außen zu repräsentieren."

Für den Weltmeister von 1990 ist die Qualität der Spieler hingegen nicht anzuzweifeln. Die Nationalmannschaft besteht aus vielen erfahrenen Spielern, die eigentlich für Erfolg stehen.

"Sechs, sieben, acht Spieler haben die Champions League gewonnen mit Bayern München. Mit Timo Werner und Havertz spielen zwei Spieler in Chelsea. Es spielen Spieler in Madrid, es spielen Spieler bei Paris Saint-Germain - den besten Mannschaften der Welt. Ter Stegen in Barcelona... Was braucht die Nationalmannschaft noch mehr?!", so Matthäus: "Wir haben eigentlich alles, aber wir müssen es auch nutzen und müssen dann auch die richtigen Entscheidungen treffen."