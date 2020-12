Neuer adelt Torwart-Konkurrent: "Weltklasse"

Manuel Neuer vom FC Bayern ist begeistert von einem Torhüter-Kollegen

Es gibt nur wenige Experten, die von Manuel Neuer nicht in den höchsten Tönen schwärmen. Der Torhüter des FC Bayern scheint aber auch einen persönlichen Favoriten zu haben. In einem Interview ist Neuers Begeisterung für einen seiner Positionskollegen und -konkurrenten spürbar.

Am Sonntag wurde Manuel Neuer zum fünften Mal in seiner Karriere zum Welttorhüter des Jahres gekürt. Wem, wenn nicht dem Schlussmann des FC Bayern, sei ein Urteil über andere Größen seiner Zunft erlaubt.

"Es gibt im Moment viele Weltklasse-Torhüter da draußen", sagte Neuer im Gespräch mit der "L’Équipe", um im selben Atemzug sein überraschendes Faible für einen seiner europäischen Mitstreiter zu äußern: "Edouard Mendy zum Beispiel, der von Rennes zu Chelsea gewechselt ist. Er ist ein Spieler, den man bisher nur in der Ligue 1 gesehen hat, der sich dann aber einem großen Klub angeschlossen hat und sofort Startspieler war."

Der FC Chelsea hatte in den letzten beiden Spielzeiten mit enormen Torhüter-Problemen zu kämpfen. Dies lag unter anderem darin begründet, dass Kepa Arrizabalaga, der mit 80 Millionen Euro Ablöse noch immer der teuerste Keeper der Welt ist, nur äußerst selten den Anforderungen gerecht wurde.

FC Bayern: Manuel Neuer lobt Robert Lewandowski

Die Blues waren entsprechend zum Handeln gezwungen, schließlich sollte durch mögliche erneute Kepa-Aussetzer der Einzug in das Achtelfinale der Champions League nicht gefährdet werden. Chelsea scannte den Torhüter-Markt und entschied sich am Ende für Mendy, der aus Rennes abgeworben wurde und bis zu 30 Millionen Euro Ablöse kostet.

Neuer freut es, dass Mendy auf Anhieb zum Chelsea-Stammkeeper ernannt wurde. "Es ist toll, das zu sehen", meinte Deutschlands Nummer eins. "Generell freue ich mich, so viele gute Torhüter zu sehen. Wir sind eine Bruderschaft."

Würdigen wollte Neuer mit Robert Lewandowski dann auch noch einen Spieler aus dem Münchner Lager. "Lewy ist einzigartig. Er kann mit jedem Körperteil treffen, er hat keinen Schwachpunkt. […] Ich bin wirklich froh, ihn in meiner Mannschaft zu haben und nicht jede Woche gegen ihn antreten zu müssen", adelte Neuer den Top-Torjäger des FC Bayern, der in der Vorsaison sensationelle 55 Pflichtspieltore erzielt hatte und in der laufenden Serie bei starken 15 Treffern in allen Wettbewerben steht.