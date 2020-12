Bayern mit B-Elf gegen Moskau? Flick dementiert

Marco Donato via www.imago-images.de

Hansi Flick und der FC Bayern müssen gegen Moskau ran

Aufatmen beim FC Bayern München: Im Champions-League-Spiel am Mittwochabend gegen Lok Moskau kann der deutsche Rekordmeister wieder auf Alphonso Davies zurückgreifen. Ob der Außenverteidiger von Beginn an ran darf, ließ Trainer Hansi Flick aber offen.

Nicht nur den Einsatz des wieder genesenen Davies kündigte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an. Darüber hinaus erklärte der Bayern-Trainer, dass seine Mannschaft das Spiel gegen die Russen keinesfalls abschenken werde.

"Wir haben eine Serie in der Champions League und die wollen wir natürlich ausbauen. So gehen wir in dieses Spiel", sagte Flick, der sich trotz bereits erfolgter Achtelfinal-Qualifikation nicht auf eine B-Elf festlegen wollte: "Wir wissen noch nicht, ob wir gegen Moskau so richtig durchwechseln."

Abwehrschwäche beschäftigt den FC Bayern

Ein großes Thema war auch intern die zuletzt nicht immer sattelfeste Abwehr. Unter anderem haben die drei Gegentore gegen RB Leipzig beim Rekordmeister Spuren hinterlassen. "Wir müssen in der Defensive das ein oder andere besser machen, zum Beispiel die Tiefe etwas besser absichern", sagte Flick mit Blick auf die Partie gegen Moskau.

Manuel Neuer stimmte seinem Trainer zu und erklärte: "Es sind Feinheiten, die bei uns nicht passen. Wir haben zu viele Gegentore kassiert, aber wir arbeiten dran. Wir analysieren das. Es ist wichtig, dass die Abläufe stimmen."

Die PK-Stimmen von Manuel Neuer und Hansi Flick in der Übersicht:

+++ Flick über Manuel Neuer als Welttorhüter +++

Er hat diesen Titel absolut zu Recht gewonnen. Manu bringt die Sicherheit, die man als Abwehr braucht. Er spielt eine Art Libero, er ist meistens da, wenn ein Ball in die Tiefe kommt, hat ein gutes Auge und hat auch auf der Linie sensationelle Reflexe. Da hat auch jeder Stürmer Respekt. Er ist einfach in der Form seines Lebens.

+++ Flick über das Personal gegen Moskau +++

Wir haben Spieler und werden wohl mit zwei Sechsern spielen. Wir haben Marc Roca neben Leon Goretzka. Dann haben wir Angelo Stoller und Maxi Zaiser. Ich mach mir wenig Gedanken über die Spieler, die weg sind. Tolisso hat heute gut trainiert und ich denke, dass er mit Blick auf Samstag dabei sein kann. Aber wir müssen auch bei ihm von Tag zu Tag schauen. Genauso wie bei Joshua Kimmich.

+++ Flick über den FC Bayern als "beste Mannschaft der Welt" +++

Das müssen andere entscheiden. Erfolg ist kein Besitz, sondern nur gemietet. Wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen jeden Tag besser werden. Das ist unser Anspruch. Wie die anderen Mannschaften uns schlagen wollen, müssen Sie sie selber fragen.

+++ Flick über das Personal in der Abwehr +++

Wir müssen immer im Blick haben, dass der ein oder andere Spieler einfach hoch belastet ist. Alphonso Davies gehört morgen wieder mit zum Kader. Es ist auch angedacht, dass er morgen spielt. Ob von Anfang an oder in der 2. Halbzeit, überlegen wir noch. Aber dass er wieder dabei ist, freut uns natürlich sehr.

+++ Flick über die Abwehr des FC Bayern +++

Wir wissen noch nicht, ob wir gegen Moskau so richtig durchwechseln. Der Fokus ist ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir haben eine Serie in der Champions League und die wollen wir natürlich ausbauen. So gehen wir in dieses Spiel. Wir müssen in der Defensive das ein oder andere besser machen, zum Beispiel die Tiefe etwas besser absichern. Entscheidend ist, dass wir die Räume eng machen und unser Zentrum stark machen. Wir können den Gegner unter Druck setzen, das ist unsere Qualität. Gegen Leipzig war schon das ein oder andere - gerade mit Ball - sehr gut. Natürlich waren einige Dinge, die vielen langen Diagonalpässen, die gar nicht vorbereitet waren, nicht so, wie wir spielen wollen.

+++ Flick über Lok Moskau +++

Sie haben eine sehr spielstarke Mannschaft, gerade in der Offensive. Sie spielen in Ballbesitz ein schönes Kombinationsspiel, wenn sie den die Räume bekommen. Und das wird unsere Aufgabe sein: Dass wir die Räume des Gegners sehr, sehr eng machen und kompakt stehen.

+++ Neuer über seinen Status quo +++

"Weiter immer weiter" berührt mich natürlich auch. Ich bin gesund, ich habe Spaß. Ich merke, dass ich gebraucht werde. Das ist für mich das Wichtige. Ich habe einfach Spaß am Fußball. Es gibt immer Höhen und Tiefen und Rückschläge.

+++ Neuer über Lok Moskau +++

Ich beschäftige mich mit der Offensive von Moskau. Miranchuk, Éder und Smolov sind aufgefallen, wobei Smolov nicht dabei sein wird. Sie haben im ersten Spiel gut gekontert. Ansonsten hatten wir in Moskau die Spielkontrolle. Wichtig ist, dass unsere Stabilität da ist und die Abwehr die richtige Höhe einhält.

+++ Neuer über Musiala +++

Wir haben seine Fähigkeiten früh erkannt. Er war die ganze Zeit bei uns Profis. Wir haben auch in Lissabon alles miteinander erlebt. Er hat schon damals sein Talent aufblitzen lassen. Ich glaube, dass er jetzt die nächsten Schritte gegangen und ein klarer Bestandteil unserer Mannschaft ist.

+++ Neuer über Müller und Boateng und das DFB-Team +++

Beide sind in einer sehr guten Verfassung und konzentrieren sich auf ihren Job. Beide spielen in einer erfolgreichen Mannschaft und ich glaube, dass sie sich voll auf ihre Leistung hier konzentrieren. Das ist auch entscheidend für ihre Zukunft. Man wird sehen, was passiert. Von mir persönlich kann es dazu keine Stellungnahme geben. Die Verantwortlichen werden das zu gegebener Zeit entscheiden.

+++ Neuer über den "neuen" Kingsley Coman +++

Ein Spieler, der Verletzungen hatte, muss Vertrauen in seinen Körper haben. Und das hat Kingsley. Er zeigt viel Stabilität in seinem Spiel. Er ist sehr variabel und viel torgefährlicher. Diese Stabilität vorne auf den Außenpositionen ist enorm wichtig für unser Spiel. Und er ist natürlich brutal schnell und kaum zu halten. Und den Abschluss, den er jetzt hat, das hätte er in der Zeit, in der er öfter angeschlagen war, nicht gehabt.

+++ Neuer über seine Pause in der CL und Alexander Nübel +++

Wir können immer viel voneinander lernen. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich fand auch seinen Auftritt in Madrid gut. Der Trainer entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Spielern mal eine Pause zu geben. Er kommt ja später, dann könnt ihr fragen, wer morgen spielt.

+++ Neuer über die vielen Gegentore des FC Bayern +++

Das sind Feinheiten, die bei uns nicht passen. Wir haben zu viele Gegentore kassiert, aber wir arbeiten dran. Wir analysieren das. Es ist wichtig, dass die Abläufe stimmen. Es sind Kleinigkeiten, die falsch laufen. Es ist in der jüngsten Vergangenheit zu häufig der Fall gewesen.

+++ Neuer über den Titel als Welttorhüter und sein fortgeschrittenes Alter +++

Wenn ich zurückdenke an die Verletzung und die Zeit, in der ich mich zurückkämpfen musste, ist es auch für mich was ganz Besonderes, in dem Alter diese Auszeichnung entgegen zu nehmen. Man ist natürlich auch den Leuten dankbar, die einen die ganze Zeit begleitet haben. Deswege teile ich diesen Titel.

+++ Neuer über die schwierige Balance und Belastung +++

Wir kennen die englischen Wochen aus der Vergangenheit. Untypisch sind in dem Fall die normalen Wochen. Aber das kennen die Spieler schon aus dem Effeff. Für den ein oder anderen Spieler ist es ganz gut, mal eine Pause zu bekommen. Es hat immer Vor- und Nachteile.

+++ Los geht's +++

Das Warten hat ein Ende. Manuel Neuer steht Rede und Antwort.

+++ Weiter, immer weiter! +++

Für die Münchner geht es dieser Tage Schlag auf Schlag. Nach dem 3:3 gegen RB Leipzig am Wochenende in der Bundesliga steht am morgigen Mittwoch bereits wieder ein Duell auf internationaler Ebene auf dem Plan. Nachdem der Gruppensieg in der Königsklasse bereits festgezurrt wurde, hat die Partie gegen Lok Moskau allerdings keine großartige Relevanz mehr für das Achtelfinale. Dennoch wird der deutsche Rekordmeister die Partie nicht herschenken wollen. Im Hinspiel gab es nur ein knappes 2:1 durch Tore von Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Letztgenannter fehlt morgen verletzungsbedingt.

+++ Tolisso wird fehlen! +++

Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau ohne Corentin Tolisso bestritten. Der Franzose fehlte bei der Einheit am Dienstag am Vereinsgelände ebenso wie der länger ausfallende Joshua Kimmich und der seit dem Wochenende verletzte Javi Martínez. Tolisso hat schon einige Zeit mit muskulären Problemen zu kämpfen und wird daher auch am Mittwoch im letzten Gruppenspiel nicht mitwirken können. Dort könnte der seit Ende Oktober fehlende Außenverteidiger Alphonso Davies nach seiner Sprunggelenkverletzung zum Comeback kommen.

Trainer Hansi Flick hatte schon in der vergangenen Woche eine Rückkehr von Davies gegen die Russen in Aussicht gestellt. Von der Einheit am Dienstag, die Flick warm eingepackt in dicker Jacke und mit Mütze leitete, war nur die Anfangsphase öffentlich via Livestream einsehbar. Danach stimmte der 55-Jährige sein Team hinter verschlossener Tür auf Moskau ein, die eine oder andere Überraschung in der Startelf wird erwartet. Kimmich trieb abseits der Mannschaft sein Aufbauprogramm nach einer Knieverletzung voran.

++++ Welches Personal schickt Flick aufs Feld? +++

Gut möglich, dass Flick wie schon beim 1:1 bei Atlético Madrid, auf eine rundum veränderte Startelf setzen wird, um einigen Spielern eine Pause zu gönnen. Darf sich Leroy Sané gegen Moskau austoben? Der Sommereinkauf muss noch einiges beweisen. Mehr dazu hier!