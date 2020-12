Medien: S04-Stars haben von Bentaleb die Faxen dicke

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nabil Bentaleb (M.) hat beim FC Schalke 04 keine Zukunft mehr

Ende November griff der FC Schalke 04 durch und suspendierte Amine Harit und Nabil Bentaleb. Während Harit am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird, hat Bentaleb keine Zukunft mehr bei S04. Viele werden dem 26-Jährigen aber wohl nicht nachtrauern.

Für den FC Schalke stehe fest, dass Bentaleb keine Partie mehr im königsblauen Dress absolvieren wird, schreibt die "Sport Bild" und enthüllt zudem, wie sehr sich der algerische Nationalspieler auf Schalke im Abseits bewegt hat.

Seine Teamkollegen hätten von Bentaleb "längst die Faxen dicke" gehabt, heißt es. Dass sich der Mittelfeldspieler im Training nicht an Anweisungen hielt und damit auch Mitspieler schlecht aussehen ließ soll ebenso für Unmut gesorgt haben, wie Bentalebs wohl letzter Auftritt für den FC Schalke.

Beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg kam er von der Bank, setzte statt Kampfgeist jedoch auf unnötige Kabinettstückchen. Mitspieler seien darüber "fassungslos" gewesen, so das Sportblatt.

FC Schalke 04 will Bentaleb sofort loswerden

Auf Schalke kann man die endgültige Trennung dem Bericht zufolge zudem kaum erwarten. Angesichts der Gefahr, Bentaleb könne sich ins Training zurückklagen, soll man sogar bereit sein, den Vertrag mit dem Linksfuß sofort aufzulösen. Das Arbeitspapier Bentalebs, der im Sommer 2017 für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur kam, endet nach der laufenden Spielzeit.

Dass Bentaleb zustimmt, scheint derzeit aber eher unwahrscheinlich. Zumal sich seine Seite bislang nicht wirklich einsichtig zeigt.

"Nabil ist sehr überrascht von dieser Suspendierung, da er in keinerlei Vorfälle bei den letzten Spielen involviert war", sagte Bentalebs Berater Madjid Yebda gegenüber "Sport1". Stattdessen habe sich sein Schützling "von Beginn der Saison an absolut professionell verhalten". Zudem erläuterte Yedba: "Letzte Woche hat er sogar einem optionalen Gehaltsverzicht zugestimmt, um seinen Respekt gegenüber dem Klub zu zeigen und den Spirit in der Mannschaft zu stärken. Wir bedauern diese unfaire Entscheidung sehr."

Der 26-Jährige absolvierte bislang 105 Partien für die Knappen und wurde bereits mehrfach suspendiert.