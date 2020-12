Presse feiert: "Ronaldo entreißt Messi das Fußball-Zepter"

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

CR7 hat über Lionel Messi triumphiert

Cristiano Ronaldo hat Lionel Messi im ewigen Duell noch tiefer in die Krise geschossen. Eine besondere Rivalität zwischen den besten Fußballern des vergangenen Jahrzehnts bestreitet Ronaldo.

Cristiano Ronaldo thronte auf dem Siegerfoto sinnbildlich über seinen Teamkollegen, mit nacktem Oberkörper präsentierte er der Fußballwelt zwei Monate vor seinem 36. Geburtstag stolz seine körperliche Topform. Den Triumph im ewigen Duell mit Lionel Messi kostete "CR7" in vollen Zügen aus. Beim 3:0 (2:0) von Juventus Turin beim FC Barcelona stellte Ronaldo den einmal mehr blassen Argentinier zunächst in den Schatten - und sprang ihm dann energisch zur Seite.

"Für mich ist er derselbe wie immer", verteidigte der Portugiese Messi gegen die lauter werdende Kritik: "Barca macht eine schwierige Zeit durch, aber es ist immer noch Barcelona." Und Messi bleibe eben Messi, einer der besten Spieler seiner Zunft, so die Botschaft von Ronaldo. Doch das war in den 90 Minuten zuvor kaum erkennbar - wie so oft in den letzten Wochen.

Messi kann dem Spiel von Barca in dieser Saison urplötzlich nicht mehr so den Stempel aufdrücken wie in den 15 Jahren zuvor. Während der fast 36-jährige Ronaldo Juve mit einem Elfmeterdoppelpack (13., 52.) quasi im Alleingang zum kaum mehr für möglich gehaltenen Gruppensieg schoss, tauchte der knapp zweieinhalb Jahre jüngere Messi einmal mehr ab.

Ronaldo: Habe Messi nie als Gegner gesehen

Genugtuung verspürt Ronaldo beim Vergleich der Superstars des vergangenen Jahrzehnts nicht. "Ich habe ihn nie als Gegner gesehen, ich habe mich immer gut mit ihm verstanden", sagte der fünfmalige Weltfußballer: "Wir wissen, dass wir im Fußball gerne nach einer Rivalität für die Show suchen." Doch er habe zum sechsmaligen Weltfußballer ein "herzliches Verhältnis", wie auch in den zwölf, 13 Jahren zuvor, betonte Ronaldo.

Ein Blick auf die Statistiken der beiden Superstars in dieser Spielzeit dürfte dem extrem ehrgeizigen Angreifer dennoch gefallen. Während Ronaldo in der Serie A in nur sechs Einsätzen acht Treffer gelangen, kommt Messi in La Liga beim taumelnden Giganten aus Katalonien in zehn Begegnungen auf nur vier Tore. Auch in der Königsklasse hat Ronaldo bei gleicher Einsatzzahl einen Treffer mehr als die Barca-Ikone. Fünf seiner sieben Pflichtspieltore erzielte Messi zudem vom Punkt.

Die Zeit des Argentiniers auf dem Fußball-Thron sei vorbei, so das knallharte Urteil vieler Medien. "Ronaldo entreißt Messi das Fußball-Zepter", titelte Tuttosport. Die Corriere dello Sport sah "CR7" als "König" des Camp Nou. Und zwar nicht nur wegen seiner Treffer, sondern auch wegen seiner "Demut", die er nach Abpfiff gegenüber Messi zeigte.

Doch die Kritik am Argentinier wird Ronaldo dadurch auch nicht verstummen lassen.