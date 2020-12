Haaland-Backup? Zorc bezieht Stellung

Elmar Kremser/SVEN SIMON

Youssoufa Moukoko (l.) kann Erling Haaland (r.) beim BVB noch nicht vollwertig ersetzen

Seit Erling Haaland fehlt, ist dem BVB die Durchsetzungskraft in der Offensive ein wenig verloren gegangen. Fans und Experten sind sich einig, dass dem Kader von Borussia Dortmund ein Backup für den norwegischen Sturmtank gut tun würde. Laut Sportdirektor Michael Zorc ist ein Winter-Zugang für die Neuner-Position jedoch kein Thema.

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" stellte der 58-Jährige unmissverständlich klar, dass er die derzeitige "Stürmerdiskussionen für müßig" halte.

Man habe sich im Verein "dazu entschieden, Youssoufa Moukoko langfristig aufzubauen und nicht auszubremsen, indem wir ihm einen weiteren Spieler vor die Nase setzen."

Der 16-Jährige hatte unlängst sein Debüt in der Bundesliga sowie in der Champions League gefeiert. In beiden Wettbewerben avancierte das Wunderkind zum jüngsten Spieler aller Zeiten.

Freilich war Moukoko anzumerken, dass der Schritt vom Juniorenbereich ins Profiteam groß ist und er noch Zeit benötigt, um sich anzupassen.

Haaland verleiht Spiel des BVB "eine andere Statik und eine andere Tiefe"

Umso schwerer wirkt der Ausfall von Tormaschine Haaland, der sich Anfang Dezember im Training einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Bis zu seiner Verletzung traf der 20-Jährige in 14 Pflichtspielen unglaubliche 17 Mal.

Zorc weiß um die enorme Bedeutung des bulligen Goalgetters. "Keiner unserer Offensivspieler ist ein richtiger Neuner, wie es Erling verkörpert – außer Youssoufa Moukoko, der aber noch sehr jung ist", gestand der BVB-Manager in der "WAZ".

Sobald Haaland auf dem Platz stehe, besitze das Dortmunder Angriffsspiel "eine andere Statik und eine andere Tiefe", so Zorc, der sich allerdings "nicht beklagen" wollte. Nun müsse man es vorne "eben anders gestalten".

Ein Haaland-Comeback noch in diesem Jahr hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl unlängst ausgeschlossen.