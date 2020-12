BVB-Serie bis Weihnachten? Zorc reagiert auf Reus-Forderung

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Fordern eine Siegesserie vom BVB: Marco Reus (l.) und Michael Zorc

Nach Kapitän Marco Reus hat auch Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund eine Siegesserie bis zum Ende des Jahres gefordert.

Reus hatte nach dem knappen 2:1-Sieg des BVB in der Champions League bei Zenit St. Petersburg den Blick nach vorne gerichtet. "Wir haben jetzt bis Weihnachten noch vier Spiele vor der Brust. Wir müssen versuchen, sie alle zu gewinnen", sagte der 31-Jährige im Hinblick auf die Bundesligaduelle mit dem VfB Stuttgart (12.12.), Werder Bremen (15.12.) und Union Berlin (18.12.) sowie die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig (22.12.).

"Ich würde das so unterschreiben, was Marco gesagt hat", erklärte Zorc gegenüber dem "kicker". Es habe gutgetan, "dass wir mal wieder gewonnen haben", so der BVB-Manager in Anspielung auf die drei sieglosen Dortmunder Pflichtspiele zuvor.

Zorc nahm zudem jedoch auch die spielerisch erneut äußerst überschaubare Leistung des Teams von Trainer Lucien Favre in Russland ins Visier. "Wenn du auch gut spielst, erhöhst du die Chance, ein Spiel zu gewinnen, dramatisch", sagte der 58-Jährige.

BVB droht ungemütliches Weihnachtsfest

Dass sowohl eine deutliche Leistungssteigerung als auch der angepeilte Schlussspurt 2020 für den BVB kein Selbstläufer werden, ergibt sich alleine schon aus der angespannten Personalsituation.

Torjäger Erling Haaland fehlt an allen Ecken und Enden. Hinzu kommen wie Leistungsträger wie Mats Hummels, die sich mangels Alternativen zuletzt auch immer mal wieder halbfit durch die Spiele schleppen mussten. Der enge Spielkalender sowie weitere drohende Ausfälle, womöglich auch durch Corona-Infektionen im Kader, tun ihr Übriges.

Sollte der BVB in den Partien bis Weihnachten noch einmal patzen, droht ein ungemütliches Fest rund um die Strobelallee. In der Champions League steht der deutsche Vizemeister zwar souverän als Gruppensieger im Achtelfinale. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern allerdings jetzt schon vier Punkte. Zudem wäre ein mögliches Verpassen des Pokal-Achtelfinals ein empfindlicher Rückschlag für die Titel-Ambitionen der Borussia.