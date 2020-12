Rummenigge enthüllt Erfolgsrezept des FC Bayern

Peter Schatz

Gewann mit dem FC Bayern 2020 alle Titel: Karl-Heinz Rummenigge

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht die zahlreichen Titel des FC Bayern im zurückliegenden Jahr als Ergebnis einer Team-Leistung.

"Wenn du fünf Titel holst, ist das niemals die Leistung einer einzelnen Person. Dahinter steckt vielmehr ein Teamgeist im gesamten Klub. Mein Name steht genauso auf der Siegerliste wie der von Trainer Hansi Flick, außerdem haben alle Spieler sowie der Staff ihren Anteil", sagte Rummenigge der italienischen "Tuttosport".

Besonders stolz macht den Klub-Chef des deutschen Rekordmeisters, unter welchen Umständen die Erfolg eingefahren wurden. "In der Zeit von Corona, ohne Zuschauer, war es wichtig, einen Weg zu finden, die Persönlichkeit unseres Teams in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind sehr glücklich, dass das so gut gelungen ist", erklärte Rummenigge. "Wir haben alles gewonnen im schwierigsten Jahr der Fußball-Historie."

Als nächstes großes Ziel sieht Rummenigge die Titelverteidigung in der Champions League. "Wir würden gerne den großen Bayern der 70er-Jahre näher kommen, die drei mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben", sagte der Funktionär. "Für die Top-Klubs ist die nationale Meisterschaft die Basis und der Titel in der Königsklasse die Sahne auf der Torte."

FC Bayern: Großes Lob für Robert Lewandowski

Ein besonders großes Lob zollte Rummenigge dem wohl konstantesten Bayern-Spieler der vergangenen Monate: Robert Lewandowski. "Er war der Beste von allen. Er hat eine Menge Tore erzielt und fünf Titel gewonnen. Es ist einfach unmöglich, besser zu spielen als er."

Zurückhaltend äußerte sich Rummenigge angesprochen auf das angebliche Interesse des FC Bayern an Youngster Sandro Tonali vom AC Milan. "Er ist ein guter Junge und wir kennen ihn sehr gut. Aber ich habe eine Theorie bezüglich der jungen Spieler: Wenn sie Deutsche sind, sollten sie erst ein paar Jahre in der Bundesliga reifen. Und die Italiener sollten nicht zu früh die Serie A verlassen."

Ein klares Dementi gab es vom früheren Weltklasse-Stürmer in Bezug auf das kolportierte Münchner Werben um Paulo Dybala von Juventus Turin. "Ich habe diese Gerüchte gehört. Aber ich kann versichern, dass da nichts dran ist. Wir standen niemals in konkretem Austausch mit seinem Berater."

Rummenigge schwärmt von Cristiano Ronaldo: "Macht sein Team besser"

"Bislang sehr glücklich" zeigte sich Rummenigge mit Juve-Leihgabe Douglas Costa. Der brasilianische Flügelstürmer, am Deadline Day bis Saisonende von der Alten Dame verpflichtet, sei "genau der Spieler, den wir gebraucht hatten".

Über einen längerfristigen Verbleib Costas beim FC Bayern sei jedoch noch nicht entschieden worden, es sei dafür "zu früh", so Rummenigge.

Von Cristiano Ronaldo, laut wilden Gerüchten aus Spanien ebenfalls ein mögliches Transfer-Ziel der Münchner, schwärmte Rummenigge in den höchsten Tönen. "Er überrascht mich jedes Jahr aufs Neue. Ronaldo ist unglaublich positiv und diese Mentalität macht den Unterschied. Er kann jederzeit ein Tor erzielen und macht sein Team besser."