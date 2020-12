Presse: Real gegen Gladbach "grazil am Abgrund"

Acero via www.imago-images.de

Real Madrid hat Borussia Mönchengladbach bezwungen

Während der FC Bayern München einige Stars schonte, im heimischen Rund aber dennoch letztlich glanzlos und souverän den nächsten Sieg in der Champions League feierte, sah Borussia Mönchengladbach bei Real Madrid wenig Land. Am Ende durfte die Fohlenelf trotzdem über den Einzug ins Achtelfinale jubeln. Die internationalen Pressestimmen zu den Spielen der beiden Bundesliga-Klubs:

DEUTSCHLAND

Bild: Bayern schont sich zum nächsten Sieg! Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase holt der Deutsche Meister ein 2:0 gegen Lokomotive Moskau. Innenverteidiger Niklas Süle macht per Kopf den Sieg klar (63.), auch Eric-Maxim Choupo-Moting trifft (80.).

ntv: Der harsch Kritisierte köpft Bayern zum Sieg. Seinen Platz in der Startelf des FC Bayern hat Niklas Süle vorerst verloren, deshalb darf er im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions League von Anfang an ran. Und überzeugt beim fünften Sieg in der sechsten Partie als Torschütze.

kicker: Süle und Choupo-Moting sorgen für souveränen Abschluss. Durch den letztlich ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen Lok Moskau schloss Titelverteidiger FC Bayern die Gruppe A nach fünf Siegen und einem Remis mit 16 Punkten souverän auf Platz eins ab. Die Russen schieden als Vierter aus.

Spiegel online: Sie waren, sie sind, sie bleiben Erster – und haben Davies zurück. Die Bayern spielten lange schwunglos, Lok Moskau selten mit. Für einen Münchner Sieg im letzten Gruppenspiel reichte es dennoch. Alphonso Davies gelang dabei ein gutes Comeback.

FAZ: Der FC Bayern springt gerade hoch genug. Ohne mehrere Stars treten die Münchner im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Lokomotive Moskau an. Das macht sich auf dem Feld bemerkbar. Am Ende reicht es für den FC Bayern dennoch zum Sieg.

tz: FC Bayern siegt glanzlos aber souverän gegen Moskau - Emotionaler Choupo-Jubel.

ENGLAND

Daily Mail: Tore in der zweiten Halbzeit durch Niklas Süle und Eric-Maxim Choupo-Moting sichern dem FC Bayern einen 2:0-Sieg gegen Lokomotive Moskau. Die Bayern, Gewinner des letzten Jahres und schon nach vier Gruppenspielen für die K.o.-Runde qualifiziert, schickten ihren zweiten Anzug ins Rennen. Lokomotive stand unter dem Druck, gewinnen zu müssen, um die Chance auf einen Platz in der Europa League zu wahren.

BBC: Titelverteidiger FC Bayern beendet die Gruppenphase mit einem Sieg gegen Lokomotive Moskau und baut seinen Lauf im Wettbewerb auf 17 ungeschlagene Spiele in Serie aus.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Bayern sichern Salzburg Verbleib in Europa. In der Champions League nach dem 0:2 gegen Atlético Madrid ausgeschieden - und dennoch überwintern die Salzburger Bullen in Europa. Ein 2:0-Sieg Bayern Münchens im Parallelspiel gegen Lok Moskau sicherte Salzburg zumindest Gruppenplatz drei und damit den Verbleib in der Europa League.

DEUTSCHLAND

Bild: Nach diesem Abend kann Gladbach gleich zwei Dankes-Karten verschicken – eine nach Mailand und eine nach Donezk. Die Borussia steht trotz einer hochverdienten 0:2-Pleite bei Real Madrid im Achtelfinale der Champions League – weil Inter und Schachtjor im Parallel-Spiel 0:0 spielen. Es ist Gladbachs schönste Pleite!

ntv: Gladbach feiert "nach schlechtestem Spiel". Von Gruppensieg bis Abstieg in die Europa League ist alles möglich für Borussia Mönchengladbach. Der Bundesligist unterliegt bei Real Madrid zwar verdient, darf nach Abpfiff aber trotzdem jubeln. Denn dank Inter Mailand und Schachtjor Donezk erreichen die Fohlen erstmals das CL-Achtelfinale.

kicker: 0:2 in Madrid: Gladbach verliert und jubelt trotzdem über Achtelfinal-Einzug. Borussia Mönchengladbach hat sich trotz einer 0:2-Niederlage bei Real Madrid erstmals für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Dabei profitierte die Fohlen-Elf von der Nullnummer zwischen Inter und Schachtar. Real ist damit Gruppensieger, für die Mailänder ist die Europapokal-Saison zu Ende.

Spiegel online: Gladbach verliert sein Endspiel – und schafft es trotzdem erstmals ins Achtelfinale. Schon vor Anpfiff war klar: Für Borussia Mönchengladbach führen viele Wege in die K.-o.-Phase der Champions League. Weil Real Madrid aber nicht zu schlagen war, musste sich die Borussia auf Inter und Donezk verlassen.

FAZ: Blutige Nase für schwaches Mönchengladbach. Gegen Real Madrid kommt die Borussia in der Champions League kräftig unter die Räder – und das große Ziel Achtelfinale ist in höchster Gefahr. Doch Minuten nach dem Schlusspfiff jubelt Mönchengladbach trotzdem über einen bislang historischen Erfolg.

rp-online: "Kleines Wunder" - Achtelfinale sorgt bei Borussia für Ekstase. Borussia feiert mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League den größten internationalen Erfolg seit Jahrzehnten. Die Bilder des Bibberns werden in Erinnerung bleiben. Am Ende jubelten die Gladbacher am Tablet, weil Inter und Donezk die Punkte teilten.

ENGLAND

Sun: Real Madrid steht am Ende in der K.o.-Phase der Champions League. Ein Doppelpack von Benzema vernichtete Borussia Mönchengladbach.

Daily Mail: Die alte Garde hat geliefert. Real Madrid schlägt Borussia Mönchengladbach und sichert sich die Teilnahme an der Achtelfinal-Auslosung am Montag. Der 13-malige Sieger des Wettbewerbs flirtete mit seinem ersten Aus nach der Gruppenphase aber Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kross und Lucas Vázquez sagten alle: 'Nur über meine Leiche'.

Guardian: Karim Benzema köpft Real Madrid ins Achtelfinale, die geschlagenen Gladbacher folgen. Real Madrid trat vom Abgrund zurück und in die K.o.-Phase ein. Aber nicht nur das: In einer Nacht, in der sie überall hätten enden können - von Platz eins bis vier, in der dieses Damokles-Schwert über ihnen schwebte, krönten sie sich zum Gruppensieger. So vermeidet man frühe Duelle mit Bayern, Manchester City, Liverpool, Dortmund, Chelsea, Juventus und PSG. Einen dieser Giganten, ihre Bundesliga-Brüder ausgenommen, erwartet dafür nun Borussia Mönchengladbach, das geschlagen, aber glücklich ist.

SPANIEN

Marca: Das beste Madrid zur richtigen Zeit. Madrid erreichte die Runde der letzten 16 als Gruppensieger, in einem Spiel, in den sie Gefahr liefen, aus den europäischen Wettbewerben auszuscheiden. Sie taten es mit einem monumentalen Match, als seien die Jahre des Teams, das den Wettbewerb dreimal in Folge gewann, noch nicht Geschichte. Eine unbestritten außergewöhnliche Fußball-Lektion für Borussia Mönchengladbach, 35 Jahre nach ihrem mythischen Comeback (Real drehte 1985/86 im UEFA-Pokal eine 1:5-Pleite aus dem Hinspiel in Gladbach).

as: Madrid überwältig die Borussia mit seinem besten Spiel der Saison, zieht in die nächste Runde ein und vermeidet ein Duell mit den Bestien, dank eines Doppelpacks von Benzema und starken Leistungen von Lucas Vázquez, Modric und Rodrygo. Zidane zog seinen Kopf mal wieder aus der Schlinge - wie so oft. Niemand bewegt sich so grazil am Abgrund. Wäre seine Karriere ein Kinofilm, wäre es einer der Sorte, in der immer alles gut endet.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Real Madrid bezwang am Mittwoch zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 2:0. Mit dem Sieg fixierten die Madrilenen den Achtelfinaleinzug als Gruppensieger. Karim Benzema zeichnete sich für beide Tore verantwortlich. Gladbach zog trotz der Niederlage als Zweiter in die K.O.-Phase ein, da sich Inter Mailand und Shaktar Donetsk im Parallelspiel 0:0 trennten.