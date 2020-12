Kult-Trainer fordert radikale Veränderungen auf Schalke

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Claus-Dieter Wollitz war als Spieler für den FC Schalke 04 aktiv

Dem FC Schalke 04 droht in dieser Bundesliga-Saison der Abstieg. Zuletzt mussten die Königsblauen 1988 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Ex-Spieler Claus-Dieter Wollitz erinnert sich an das Negativerlebnis.

"Es war dramatisch. Schalke ist Leidenschaft, Liebe, Identifikation - dieser Verein verbindet alle Werte, die den Fußball so faszinierend machen. Ich war damals erst 22 und noch recht unbekümmert", erklärte Wollitz der "Sport Bild": "Ältere Spieler mit mehr Erfahrung und Reife haben das Desaster natürlich viel krasser, viel emotionaler erlebt."

Der Ex-Profi habe sich auch in den folgenden Jahren noch "schwere Vorwürfe" gemacht. In der Abstiegssaison setzte es für den FC Schalke 04 unter anderem eine 1:8-Klatsche beim FC Bayern.

"Das war super-peinlich. Wir sollten eigentlich zurückfliegen, mussten dann aber zur Strafe mit dem Bus fahren. Und diese Rückfahrt war verdammt unangenehm", enthüllte Wollitz, der nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer arbeitete.

Damals habe "richtig Theater im Klub und im Umfeld" geherrscht. "Als wir im Saisonendspurt 1:3 beim Underdog FC Homburg verloren hatten, sind die Fans auf die Barrikaden gegangen", so der 55-Jährige.

Im Anschluss stellte sich die Mannschaft den aufgebrachten Anhängern. Eine Herangehensweise, die der Kult-Coach derzeit vermisst.

Dem FC Schalke 04 "fehlen echte Typen"

"Aktuell habe ich das Gefühl: Auf Schalke gibt es nur noch den Hinterausgang. Alle sind auf der Flucht, es ist alles nur Zwang", konstatierte Wollitz und forderte gleichzeitig Veränderungen: "Man kann nicht nur sagen: Die Spieler sind die Verkehrten. Das ganze Konstrukt stimmt nicht."

Dem FC Schalke 04 würden "echte Typen auf allen Ebenen Typen" fehlen. "Das Konstrukt muss aufgebrochen werden mit Leuten, die für die Sache stehen, sich stellen und offen alle Probleme ansprechen statt zu kaschieren", sagte Wollitz.

Momentan ist der FC Schalke 04 mit nur drei Punkten Tabellenletzter. Am Sonntag treffen die Knappen auf den FC Augsburg (ab 15:30 Uhr im Live-Ticker).