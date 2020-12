Uth meldet sich aus dem Krankenhaus

Peter Schatz

Mark Uth vom FC Schalke 04 verletzte sich gegen den FC Augsburg

Stürmer Mark Uth vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat sich im Gastspiel beim FC Augsburg vermutlich schwer verletzt.

Der 29-Jährige prallte bei einem Luftzweikampf in der zehnten Minute mit FCA-Innenverteidiger Felix Uduokhai zusammen und landete mit dem Kopf voraus auf dem Boden. Uth lag in der Folge regungslos auf dem Platz und bekam von den Ärzten auf dem Rasen eine Infusion.

Schiedsrichter Manuel Gräfe setzte das Spiel nach einer fast zehnminütigen Unterbrechung wieder fort, nachdem Uth auf einer Trage vom Platz getragen werden musste.

Update aus dem Krankenhaus: @Mark_Uth hat eine Gehirnerschütterung, bleibt über Nacht im Klinikum.



Wir haben die Hoffnung, dass er schon morgen nach Hause kann. Gute Besserung, Mark!#S04 | #FCAS04 | #GetWellSoon — FC Schalke 04 (@s04) 13. Dezember 2020

Der FC Schalke 04 gab inzwischen Entwarnung. "Update aus dem Krankenhaus: Mark Uth hat eine Gehirnerschütterung, bleibt über Nacht im Klinikum", twitterten die Knappen. Man hoffe, dass Uth das Krankenhaus am Montag wieder verlassen könne.

Am Abend meldete sich dann auch Uth zu Wort. "Guten Abend zusammen. Mir geht es ganz gut", schreibt der Stürmer auf Instagram. Er werde voraussichtlich am Montag "schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen", so der Ex-Nationalspieler, der sich für die Genesungswünsche bedankt.