Fjörtoft zur Eintracht: "Schwankungen schwer zu verstehen"

Kennen sich gut: Frankfurt-Coach Adi Hütter und Jan Age Fjörtoft

Acht Bundesliga-Spiele in Folge wartet Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt auf einen Sieg. Für den ehemaligen SGE-Profi Jan Age Fjörtoft zeigt die Mannschaft zu häufig zwei unterschiedliche Gesichter.

"Das Problem ist bekannt", führte Fjörtoft in seiner "Bild"-Kolumne aus, "du weißt nie, welche Mannschaft da gerade auf dem Feld steht. Die, die in der ersten Halbzeit irgendwie nicht anwesend ist? Oder die, die in der zweiten Halbzeit die Initiative ergreift?" Gute und schlechte Leistungen "liegen unheimlich weit auseinander. Deshalb kann man diese Schwankungen so schwer verstehen".

Am vergangenen Wochenende ging die SGE beim VfL Wolfsburg durch einen Elfmeter von Bas Dost in Führung. Doppeltorschütze Wout Weghorst drehte die Partie jedoch zugunsten der Wölfe. Frankfurt blieb somit mit 13 Zählern aus elf Spielen auf Rang neun stecken.

Die "schwerste Herausforderung" für SGE-Trainer Adi Hütter sei es nach Meinung von Jan Age Fjörtoft nun, innerhalb der Mannschaft den Glauben an einen Sieg zurückzubringen.

Hinteregger und Kostic nun bei Eintracht Frankfurt gefragt

Für Fjörtoft ist "nur eines" klar: "Torjäger André Silva und Bas Dost, bei dem Du auch weißt, was du kriegst, oder Torwart Kevin Trapp, können nicht immer alles retten." Auch andere Spieler müssten nun "hervortreten und ein Klasse-Spiel machen. In diesem Bereich spielt sich bei Eintracht bisher zu viel auf dem gleichen Level ab".

Das Potenzial dazu hätte vor allem Abwehrspieler Martin Hinteregger, der sich in der Vorsaison mit acht Toren ausgezeichnet hatte. Auch Flügelspieler Filip Kostic sein einer, "der jeden Gegner herausfordern kann", so Fjörtoft.

Am 12. Bundesliga-Spieltag trifft Eintracht Frankfurt auf Borussia Mönchengladbach. "Vielleicht ist Silva gegen Gladbach wieder dabei und liefert Tore." Gegen Wolfsburg fehlte der Portugiese aufgrund muskulärer Probleme.