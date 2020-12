Salihamidzic lobt Einsätze für Bayern-Talente

Hansjürgen Britsch

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand des FC Bayern

Fußball-Rekordmeister FC Bayern verfolgt das Ziel, mehr eigene Talente aus den Nachwuchsmannschaften bei den Profis zu integrieren. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind die Münchner auf einem guten Weg.

Der FC Bayern tue "alles dafür, dass unsere jungen Spieler am Campus gut ausgebildet werden", führte Salihamidzic am Rande der Auslosung der Champions-League-Partien gegenüber Vereinsmedien aus. Dort sollen die Talente der U17 bis U23 ihre "Erfahrungen sammeln" können, um letztlich an die Profis herangeführt zu werden.

Cheftrainer Hansi Flick spiele dabei eine entscheidende Rolle, so Hasan Salihamidzic. "Der Trainer beobachtet das alles und wir sind natürlich she glücklich, dass die Jungs die Einsätze (bei den Profis, Anm. d. Red.) bekommen haben, was nicht selbstverständlich ist in dieser hervorragenden Truppe."

Zuletzt machte etwa Abwehrspieler Bright Arrey-Mbi auf sich aufmerksam. Der Linksfuß feierte beim 1:1-Unentschieden in der Königsklasse bei Atlético Madrid sein Profidebüt. Einen Einsatz in der Bundesliga kann Arrey-Mbi noch nicht vorweisen. Ein weiteres Talent, dass zuletzt unter Flick zum Zug kam, ist Innenverteidiger Chris Richards. Der US-Amerikaner blickt gar schon auf acht Profi-Einsätze für den FC Bayern zurück.

Salidhamidzic lobt Wölfe-Stürmer Weghorst

Mit Jamal Musiala hat der FC Bayern zudem ein großes Offensivtalent in den eigenen Reihen. 2019 vom FC Chelsea losgeeist, gelang Musiala in der laufenden Spielzeit der Durchbruch beim amtierenden Triple-Sieger. Drei Tore gelangen Musiala bereits in acht Bundesliga-Einsätzen, wobei er zweimal in der Startelf stand.

So zählt der englische U21-Nationalspieler auch zu jenen Spielern, die am 12. Bundesliga-Spieltag die eindrucksvolle Serie des VfL Wolfsburg beenden sollen. Wolfsburg hat seit elf Spielen nicht verloren. Wir wissen, wie viele gute Spieler sie haben. Sie haben einen Lauf, gewinnen ihre Spiele auch mal hinten raus. Sie sind in einer guten Form, auch körperlich", mahnte Bayern-Sportvorstand Salihamidzic.

Mit Wout Weghorst habe das Team von Oliver Glasner zudem "einen guten Stürmer. Das ist immer wichtig für eine Mannschaft." Der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg am kommenden Mittwoch (20:30 Uhr) in der Allianz Arena.