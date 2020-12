Ex-Brasilien-Coach erneut positiv auf Corona getestet

AFP/SID/JUAN MABROMATA

Erneut mit Corona infiziert: Vanderlei Luxemburgo

In Brasilien wachsen die Sorgen um den ehemaligen Fußball-Nationaltrainer Vanderlei Luxemburgo. Der 68-Jährige begab sich am Montag in ein Krankenhaus in Sao Paulo, nachdem er zum zweiten Mal positiv auf Corona getestet worden war. Bis zum Abend gab es vom Hospital Sirio Libanes kein offizielles Ärztegutachten.

Luxemburgo war erstmals Anfang Juli vom Virus infiziert, als er noch beim brasilianischen Erstligisten SE Palmeiras unter Vertrag stand. Weil er allerdings keine Symptome aufwies, begab er sich damals nur in häusliche Quarantäne. Trotz des Gewinns der Bundeslandes-Meisterschaft im August setzte ihn der Klub im Oktober vor die Tür.

Am Montag trauerte Brasiliens Fußball zudem um Trainer Marcelo Veiga. Der 56-Jährige, der sich daheim auf Zweitliga-Niveau einen Namen gemacht hatte, verstarb nach einmonatigem Kampf an vom Coronavirus ausgelösten Komplikationen.