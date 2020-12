Nagelsmann zum BVB? Das sagt RB-Manager Krösche

Christian Schroedter via www.imago-images.de

BVB-Gerüchte um Julian Nagelsmann - RB-Sportdirektor Markus Krösche äußert sich

Nach der Entlassung von Lucien Favre befindet sich Borussia Dortmund auf der Suche nach einer langfristigen Lösung für die Trainerposition. Der wieder und wieder gehandelte Julian Nagelsmann von RB Leipzig ist für den vakanten BVB-Posten zwar medial Thema. RB-Sportdirektor Markus Krösche rechnet allerdings nicht mit einem Nagelsmann-Abgang.

Julian Nagelsmann zählt zur Riege der größten europäischen Trainertalente. Angesichts dessen wird der Trainer von RB Leipzig häufig mit einem Engagement bei einem anderen Klub verbunden – im neuesten Fall (einmal mehr) beim Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund.

"Julian fühlt sich wohl und wir sind erfolgreich. Er hat noch einen langfristigen Vertrag (bis 2023; Anm. d. Red.) und er fühlt sich mit der Mannschaft wohl", reagierte RB-Sportdirektor Markus Krösche auf entsprechende Spekulationen am "Sky"-Mikrofon. "Wir haben sehr, sehr viel Potenzial und können sehr, sehr viel erreichen. Ich glaube, von daher ist das für ihn gar kein Thema."

Die erneuten Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit Nagelsmanns mit dem BVB rühren mit der am Sonntagabend vollzogenen Trennung von Lucien Favre, der nach dem desaströsen Auftreten seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:5) ein halbes Jahr vor Vertragsende sein Büro räumen musste.

In der Dortmunder Führungsetage hat man sich auf eine interimistische Lösung mit Favres bisherigem Assistenztrainer Edin Terzic geeinigt. Im Anschluss an diese Saison will sich der BVB dann angeblich extern verstärken.

BVB-Gerüchte um Marco Rose

Verschiedenen Medienberichten zufolge ist Marco Rose von Borussia Mönchengladbach nach aktuellem Stand der Kronfavorit auf den Trainerposten.

Die "Ruhr Nachrichten" berichteten, dass der BVB schon vor geraumer Zeit Kontakt zum 44-Jährigen aufgenommen habe und die Gespräche "sehr weit" fortgeschritten seien.

"Wir wollen mit Marco Rose in die Zukunft gehen. Das ist unser Ziel", wiegelte Gladbach-Manager Max Eberl die Gerüchte gegenüber "Sky" prompt ab.

Rose verfügt in seinem noch bis 2022 datierten Arbeitsvertrag dem Vernehmen nach über eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer.