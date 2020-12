BVB reist offenbar ohne Duo nach Bremen

Revierfoto via www.imago-images.de

Der BVB reist ersatzgeschwächt zu Werder Bremen

Am Montagnachmittag nahm Edin Terzic seine Arbeit als Cheftrainer bei Borussia Dortmund auf. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Lucien Favre beim BVB muss der neue Mann aber wohl auf ein Defensiv-Duo verzichten.

Beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen (20:30 Uhr) fehlen dem 38-Jährigen nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" die beiden Routiniers Thomas Delaney und Thomas Meunier.

Das BVB-Duo hatte zwar das erste Training unter der Leitung von Terzic mitgemacht, stieg dann jedoch nicht in den Mannschaftsbus ein, der sich auf den Weg nach Bremen machte.

Mittelfeldspieler Delaney hatte die letzten vier Pflichtspiele des BVB aufgrund von Rückenproblemen verpasst. Rechtsverteidiger Meunier zog sich Anfang Dezember einen Muskelfaserriss zu.

Auf der Pressekonferenz von Edin Terzic war die Personallage des BVB vor dem Spiel in Bremen kein Thema gewesen, sodass eine Bestätigung bislang aussteht. Sicher fehlen werden der Borussia die Angreifer Erling Haaland, der sich für seine Reha derzeit in Katar aufhält, und Thorgan Hazard, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Der langzeitverletzte Marcel Schmelzer zählt ebenfalls nicht zum BVB-Aufgebot.

Für Thomas Meunier stehen Edin Terzic zwei Alternativen bereit: Mateu Morey, der schon gegen Lazio Rom (1:1), Eintracht Frankfurt (1:1) und VfB Stuttgart (1:5) über 90 Minuten zum Einsatz kam, und der 22 Jahre alte Felix Passlack. Das BVB-Eigengewächs kam in der laufenden Bundesliga-Saison sechsmal zum Zug, kam dabei aber zumeist über die linke Seite.

Große taktische Änderungen im Vergleich zur Spielweise der Borussia unter Lucien Favre dürften derweil nicht zu erwarten sein. Edin Terzic erklärte am Montag, er habe schlichtweg "keine Zeit", um grundlegend zu verändern. Er wolle die Mannschaft vielmehr an die guten Auftritte in dieser Spielzeit erinnern und eine positive Stimmung verbreiten.