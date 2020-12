Reus enthüllt: Das ist der Kabinen-Kasper des BVB

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Für BVB-Kapitän Marco Reus (r.) ist Raphael Guerreiro (2.v.r.) der Kabinen-Kasper

Drei Tore und eine Vorlage in 18 Pflichtspielen: Marco Reus kommt 2020/21 im Trikot von Borussia Dortmund bislang noch nicht so richtig in Schwung. Eine Chance, die bisherige Ausbeute aufzupolieren, dürfte sich dem BVB-Kapitän am Dienstag (20:30 Uhr) gegen Werder Bremen bieten. Vorab beantwortete der 31-Jährige allerdings einige Fragen rund um die Schwarz-Gelben.

In einem Interview, das der BVB über seinen YouTube-Kanal verbreitete, äußerte sich Reus unter anderem zu Youngster Youssoufa Moukoko, zur großen Frage: Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo und beantwortete, wer die größte Stimmungskanone im Team ist.

Er hoffe, dass Moukoko, "so weitermacht wie bisher", so Reus über den Hoffnungsträger, der seit dem Sommer mit den Profis trainiert und seit seinem 16. Geburtstag Ende November regelmäßig Spielminuten im Konzert der Großen sammelt. Dass er auf dem Platz steht, sei in dem Alter ohnehin das Wichtigste für den Angreifer, erklärte Reus. Moukoko müsse "schauen, dass er auf seine Einsätze kommt, was natürlich nicht immer leicht ist".

"Wie es am Ende kommt, muss der Trainer entscheiden. Aber er hat natürlich unheimlich gute Ansätze, viel Tempo, eine gute Technik, sein Torabschluss ist sehr, sehr gut für sein Alter. Wie bei jedem Spieler, egal, ob 15, 16 oder 35 kann man aber immer was dazu lernen, so ist das bei Youssoufa auch", äußert sich Reus weiter.

Messi oder Ronaldo? BVB-Star Marco Reus bezieht Stellung

Während Moukoko unlängst zum jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten avancierte, liegt Reus' Debüt schon einige Jahre zurück, ist dem gebürtigen Dortmunder aber in allerbester Erinnerung geblieben. "Es war gigantisch. Ich spielte noch für Gladbach auswärts gegen Bochum, wurde eingewechselt und es war einfach ein geiles Gefühl", gibt Reus Einblicke in die Gefühlswelt junger Spieler. Dieser Moment werde ihm "ein Leben lang in Erinnerung bleiben". "Man gewöhnt sich aber schnell an die Atmosphäre und die Beschimpfungen vielleicht auch", schließt Reus.

Weiterhin bezog der Offensivspieler Stellung zur Frage, wer aktuell der beste Spieler der Welt sei. "Für mich persönlich ist Messi der beste Spieler, dicht gefolgt von Cristiano Ronaldo." Zudem müsse man Neymar, Kylian Mbappé, Virgil van Dijk und Mohamed Salah hervorheben.

Abschließend enthüllte Reus, wer der größte Kasper in der Kabine des BVB ist. Raphael Guerreiro, lautet die eindeutige Antwort. "Ich habe selten jemanden getroffen, mit jemanden zusammengespielt, der so verrückt ist", führt Reus aus. Zuletzt sei aber auch Mo Dahoud in die Riege der Stimmungskanonen vorgestoßen. "Auch ein sehr verrückter, positiver Junge", so Reus.