Fußballspiele vorhersagen – auf wissenschaftlicher Basis

Ein Traum eines jeden Sportwetten-Fans ist es, die Ergebnisse der Fußballspiele, auf die gesetzt werden soll, korrekt vorherzusagen. Selbstverständlich spielt beim Wetten auf Fußballergebnisse das Glück immer eine Rolle. Vieles ist bei Fußballwetten daher dem Zufall überlassen und wird dies auch immer sein, jedoch lassen sich mit etwas Statistikkenntnissen Trends ableiten und auf diese Weise Vorhersagen treffen.

Es hilft auch immer, sich auf eine Strategie festzulegen und nicht einfach ins Blaue hinein zu wetten. Wer eine Strategie hat und sich auskennt, der oder die kann mit Fußballwetten sogar ein nettes Nebeneinkommen erzielen. Ein Selbstläufer ist diese Methode jedoch nicht. Wer aber die Zeit und die Arbeit nicht scheut, sich selbst ein Wettsystem aufzubauen, wird belohnt werden – statistisch gesehen.

Fußballergebnisse selber prognostizieren

Jeder Sportwettfan kann sich durch seine eigenen Analysen eine Statistik erarbeiten, die als Grundlage zum Prognostizieren der Ergebnisse benutzt werden kann. Wer sich also auskennt im Fußball hat schon mal Vorteile. Wer sind die besten Spieler und Erfolgsträger des Teams? Ist eine Mannschaft defensiv schwach oder offensiv stark?

Die beliebteste Art zu wetten, ist das Über- bzw. Unterwetten. Dabei wettet man darauf, ob in einer Partie eine bestimmte Anzahl an Toren über- oder unterschritten wird. Viele Wettanbieter haben Über-2,5- oder Unter-2,5-Tore-Wetten im Angebot.

Erster wichtiger Punkt bei dieser Art von Wetten ist, dass man die Form einer Mannschaft, wenn sie ein Heim- oder ein Auswärtsspiel hat, gut einschätzt. Die meisten Mannschaften spielen vor heimischem Publikum besser, das heißt, sie erzielen dort mehr Tore als auswärts. Zur Analyse sollte man daher die Statistiken anschauen, wie gut eine Mannschaft jeweils zuhause als auch auswärts spielt.

Die gesamte Anzahl an Toren, die eine Mannschaft bisher geschossen hat, ist hier nämlich nicht so aussagekräftig. Genauso sollte man auch nicht auf die durchschnittliche Anzahl an Toren, die eine Mannschaft in einem Spiel erzielt hat, schauen, sondern auf die Häufigkeiten. Das heißt, in wie vielen Spielen mehr oder weniger als 2,5 Tore gefallen sind, wenn eine bestimmte Mannschaft beteiligt war.

Die Tabellenpositionen der aufeinandertreffenden Mannschaften sollte man auch immer im Auge behalten. Geht es nämlich um den Auf- oder Abstieg kann das zu einem veränderten Spielverhalten führen.

Zu weit zurück in der Historie sollte man bei seinen Analysen auch nicht gehen. Es bringt nichts, Ergebnisse von einer Mannschaft zu analysieren, die vor fünf Jahren mit komplett anderen Spielern und Trainer gespielt hat. Die letzten 3 Spiele der Teams enthalten meist schon genügend Informationen und Anhaltspunkte. In die Betrachtung sollten auch die Anzahl der Torschüsse einbezogen werden, die Chancenverwertung, sowie die aktuellen Umstände des Teams, zum Beispiel ob ein Spieler zurzeit verletzt oder gesperrt ist, und ob die Top-Spieler mit von der Partie sind.

Algorithmen prognostizieren Fußballergebnisse

Dass auch Informatiker mittlerweile Spaß an Sportwetten gefunden haben, verwundert nicht. Denn mit mächtigen Algorithmen wie zum Beispiel der Datenanalyse durch Big Data können Tonnen an Informationen gefiltert, verarbeitet und für Prognosezwecke genutzt werden.

Andreas Heuer, Professor für Physik an der Universität des Saarlandes, hat sein eigenes Vorhersagemodell entwickelt, das bisher sogar das treffsicherste ist. Bewiesen wurde das bereits mehrfach in Untersuchungen. Dort schnitten die Ergebnisse des Algorithmus besser ab, als die Quotenberechnungen von Wettanbietern.

Aber: Laut des Physikers sind 80 Prozent der Fußballspiele vom Zufall bestimmt. Die restlichen 20 Prozent lassen sich mit Hilfe von Statistiken prognostizieren. Dabei gibt es drei Faktoren, die die Stärke einer Mannschaft bewerten: Die Anzahl der Torchancen, der Marktwert einer Mannschaft und die Packing-Zahl.

Letztere beschreibt, wie gut ein Team das andere Team ausspielen kann, und ist die aussagekräftigste Zahl über die Stärke einer Mannschaft. Zusätzlich fließt in die Berechnung noch der Heimvorteil mit ein, da die Heimmannschaft durchschnittlich mehr Tore erzielt. Basierend auf diesen Faktoren hat der Physiker ein Model erstellt, mit dem sich die Ergebnisse prognostizieren lassen.

Zwei Sportwetten-Fans haben das Startup Kickform gegründet mit dem Ziel, Professor Heuers Algorithmus – die Fußballformel – in eine Online-Plattform zu integrieren, wo Fußballvorhersagen getroffen werden.

Fußballfans haben hier nicht nur die Möglichkeit, sich die Prognosen für die anstehenden Spiele anzuschauen, sondern können die Parameter in der Fußballformel auch selbst anpassen, und sich so einen eigenen Vorhersagealgorithmus basteln, falls die ursprüngliche Formel nicht mit ihren Beobachtungen übereinstimmt – und das kann sehr oft vorkommen, denn der Algorithmus kennt nur die Zahlen, aber nicht die Umstände, in denen sich eine Mannschaft befindet. Diese kann nur ein Mensch effektiv beurteilen.