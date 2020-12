Stuttgarts "Ritt auf der Rasierklinge" bei den Transfers

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Sven Mislintat soll vor einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart stehen

Der VfB Stuttgart ist das Überraschungsteam der Bundesliga. Der Aufsteiger hat nach zwölf Spieltagen bereits 18 Punkte auf den Konto. Sportdirektor Sven Mislintat führt den Erfolg der Schwaben auf die Transferpolitik in der letzten Saison zurück.

"Wir haben uns nach dem Abstieg 2019 ganz bewusst für einen Ritt auf der Rasierklinge entschieden", blickte Mislintat im Gespräch mit der "Sport Bild" zurück und betonte: "Wir haben keine Mannschaft zusammengestellt, die uns einen sicheren Aufstieg garantiert."

Der VfB habe bewusst das Risiko einkalkuliert, noch ein Jahr in der 2. Bundesliga spielen zu müssen. "Wir wussten schon 2019: Um nach einem möglichen Aufstieg dann auch in der 1. Liga bestehen zu können, müssen wir unsere Idee vom Fußball schon in der 2. Liga praktizieren", erklärte der Sportdirektor: "Nach diesen Kriterien haben wir das Team gebaut."

Bereits in der vergangenen Zweitligasaison hat der VfB heutige Leistungsträger wie Silas Wamangituka (für acht Millionen Euro vom FC Paris), Wataru Endo (für 1,7 Millionen Euro von St. Truiden) und Tanguy Coulibaly (ablösefrei aus der Jugend von Paris Saint-Germain) unter Vertrag genommen.

"Unsere Spieler bringen alle viel Tempo mit. Es kommt ihnen entgegen, wenn wir nicht mehr so viel Ballbesitz haben und sich stattdessen Räume öffnen", sagte Mislintat: "Zudem war die 2. Liga ein sehr geiles Stahlbad, um in der 1. Liga mitspielen zu können."

Mislintat winkt Verlängerung beim VfB Stuttgart

Nach nur einem Jahr im deutschen Unterhaus kehrten die Stuttgarter als Tabellenzweiter hinter Arminia Bielefeld 2020 in die Bundesliga zurück. Dort stellen die Schwaben mit 26 Treffern aktuell einen der torgefährlichsten Angriffe.

Laut "Sport Bild" wird Mislintats guter Transferriecher in Kürze mit einer Vertragsverlängerung honoriert. Im Zuge dessen wolle sich der 48-Jährige festschreiben lassen, dass zwischen ihm und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger kein weiterer Posten installiert wird.