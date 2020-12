Reyna will Niveau von Sancho und Haaland erreichen

Laci Perenyi via www.imago-images.de

BVB-Juwel Gio Reyna hat große Ziele

Obwohl Giovanni Reyna gerade einmal 18 Jahre alt ist, ist der US-Amerikaner bereits Stammspieler bei Borussia Dortmund. Doch der BVB-Youngster steckt sich noch weitaus höhere Ziele.

"Ich habe schon jetzt das Gefühl, dass ich Teil der neuen Generation von großen Spielern werde", schrieb Reyna in einer Kolumne für die Plattform "The Players' Tribune" und ergänzte selbstbewusst: "Ich will nicht nur ein guter amerikanischer Spieler werden. Ich möchte konstant einer der zehn besten Spieler der Welt sein."

Beim BVB wolle der Mittelfeldmann "das Spiel verändern". Schon bei seinem Ex-Klub New York City FC wurde Reyna häufig der Ball zugespielt, wenn neue Impulse gesetzt werden sollten. "Ich möchte, dass das auch in Dortmund passiert. Ich weiß, dass ich in dieser Saison den Sprung schaffen kann", so der zweifache Nationalspieler.

Schon jetzt sieht Reyna den passenden Zeitpunkt, um "einer der wichtigsten Spieler im Team zu werden. Man sieht Jungs wie Sancho und Haaland - ich will auf deren Niveau sein", schrieb der Youngster weiter.

Reyna habe sich "als Spieler sehr weiterentwickelt". Er habe "einige große Spiele gespielt" und sei aus seinem "Schneckenhaus herausgekommen".

Reyna fühlte sich bei BVB-Debüt "unwohl"

Voller Selbstvertrauen war Reyna aber nicht immer. Bei seinem Debüt für die BVB-Profis im Januar 2020 gegen den FC Augsburg (5:3) war er "nervös" und fühlte sich "unwohl".

Reyna wechselte 2019 von New York City FC zu Borussia Dortmund. Beim Revierklub merkte der US-Amerikaner schnell, dass er sein Niveau anhob und er erkannte, dass er den Sprung zu den Profis durchaus schaffen kann.

"Letzten Januar wurde ich dann eingeladen, mit der ersten Mannschaft ins Winterlager nach Spanien zu fahren. Da wusste ich, dass ich irgendwann befördert werden würde", so Reyna.