Calmund: Köln bei Bayer-Juwel Wirtz "zu spät dran"

Spricht über den Wirtz-Wechsel vom 1. FC Köln nach Leverkusen: Reiner Calmund

Vor fast genau einem Jahr schlug der Wechsel von Top-Talent Florian Wirtz von seinem Ausbildungsverein 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen hohe Wellen. Der langjährige Bundesliga-Manager Reiner Calmund kennt die Hintergründe des Deals.

"Ich habe mich vor kurzem noch intensiv mit der Personalie beschäftigt, habe mit Alexander Wehrle (FC-Geschäftsführer), Armin Veh (ehemaliger Geschäftsführer Sport in Köln, Anm. d. Red.), einigen aus der Kölner Nachwuchsabteilung, Florians Vater und ARD-Kommentator Tom Bartels, einem guten Freund der Familie Wirtz, gesprochen", erläuterte Calmund vor dem Bundesligaduell zwischen Köln und Leverkusen am Mittwoch im "Express"-Interview. "Aus den Gesprächen habe ich entnommen, dass der FC schlicht zu spät dran war."

Bayer habe bei einem Termin mit der Wirtz-Seite Geschäftsführer Fernando Carro, Manager Rudi Völler sowie Sportdirektor Simon Rolfes ins Rennen geschickt, also "das ganz große Besteck aufgelegt", so Calmund. "Die angebotenen Zahlen waren wohl auch nicht so schlecht."

Letztlich habe aber vor allem die "große Wertschätzung" von Seiten der Bayer-Verantwortlichen Wirtz und seine Eltern von einem Wechsel zum rheinischen Rivalen überzeugt. "Florians Vater hat alle Angebote von noch größeren Vereinen abgelehnt, weil sein Sohn zunächst wegen des Schulabschlusses in der Region bleiben soll", sagte Calmund.

Reiner Calmund: Florian Wirtz wird "Richtung Weltklasse schnuppern"

Wirtz, der erst im Mai seinen 18. Geburtstag feiert, traut Calmund Großes zu. "Ich freue mich, dass er schon jetzt fester Bestandteil der Mannschaft ist und kontinuierlich Spielpraxis bekommt. Auch wenn die Konkurrenz auf der Position groß ist, bin ich mir sicher, dass Florian Nationalspieler wird und auch Richtung Weltklasse schnuppern wird", prophezeite der 72-Jährige, der von 1976 bis 2004 in unterschiedlichen Funktionen bei Bayer tätig war.

Seinem Ex-Klub wünscht Calmund den Meistertitel. "Für mich würde auch als alter Sack noch ein großer Traum in Erfüllung gehen. Wir sind oft punktgleich oder nur ganz knapp an Bayern München oder Dortmund gescheitert. Es wäre wunderbar, zumal der Titelkampf für mich als Rentner jetzt nicht mehr so viel Nerven kosten würde, wie früher."

Die Werkself solle aber trotz der aktuellen Tabellenführung "mit beiden Füßen auf Erde bleiben, denn München, Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach sind richtige Granaten, die Champions League lässt grüßen", so Calmund.