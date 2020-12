Eintracht Frankfurt hat wohl Ligue-1-Star im Blick

Elyxandro CEGARRA via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt soll sich mit Kenny Lala beschäftigen

Bei Eintracht Frankfurt laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Offenbar haben die Verantwortlichen im Sinn, sich von Danny da Costa zu trennen, den schon in diesem Sommer Abschiedsgerüchte umspülten. Als Nachfolger könnte ein Rechtsverteidiger aus der Ligue 1 an den Stadtwald kommen.

Im 3-4-2-1-Systen von Trainer Adi Hütter spielt Danny da Costa in der aktuellen Spielzeit keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war der Rechtsverteidiger noch Vielspieler und einer der Europapokal-Helden. In der laufenden Serie kommt er lediglich auf sieben Pflichtspiele (195 Minuten) für Eintracht Frankfurt.

Vergangene Sommertransfer-Periode waren bereits Wechselgerüchte um da Costa aufgekommen. Die angeblich interessierten Bundesligisten Schalke 04 und VfL Wolfsburg hatten am Ende aber auf eine Zusammenarbeit verzichtet. Nun verfestigt sich der Eindruck, dass für da Costa spätestens zur neuen Saison in der Mainmetropole Schluss sein wird.

Kenny Lala könnte ablösefrei zu Eintracht Frankfurt wechseln

Wie das französische Portal "le10sport.com" exklusiv berichtet, interessiert sich die Frankfurter Eintracht für Kenny Lala. Der 29-Jährige ist ebenfalls auf der rechten Defensivseite beheimatet und verfügt bei Racing Straßburg noch über einen bis Ende Juni 2021 datierten Vertrag. Lala soll allerdings nicht willens sein, eine neue Zusammenarbeit mit den Elsässern einzugehen.

Ein konkretes Angebot soll die Eintracht für Stammkraft Lala zwar noch nicht hinterlegt haben. Immerhin, so schreibt "le10sport.com" weiter, hat aber bereits ein erster Austausch mit dem Management des gebürtigen Franzosen mit Wurzeln auf der Karibik-Insel Martinique stattgefunden. Ein Wintertransfer sei derweil kein Thema, die Eintracht nehme Lala erst für die kommende Saison ins Visier.

Doch nicht nur aus Frankfurt soll Lala Avancen erhalten. Olympique Marseille, wo der ehemalige Bundesliga-Profi Hiroki Sakai auf dem rechten Flügel verteidigt, wird ebenfalls als potenzieller Abnehmer gehandelt.