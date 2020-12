Papst Franziskus nun Mitglied der Boca Juniors

unknown

Papst Franziskus ist jetzt Mitlgied bei Boca Juniors

Papst Franziskus, schon seit sieben Jahrzehnten Anhänger des argentinischen Fußballklubs San Lorenzo, ist jetzt auch Mitglied des Traditionsvereins Boca Juniors aus Buenos Aires geworden.

Boca-Präsident Jorge Ameal vermeldete den "Neuzugang" via Twitter. Er sei stolz, dass Papst Franziskus nun seinen Mitgliedsausweis und auch das Boca-Trikot signiert habe, berichtete Ameal.

Der Klubchef und die Vereinsspitze wurden diese Woche vom in Argentinien geborenen Papst in Rom empfangen. Die Boca Juniors sind ab sofort strategischer Partner des Hilfsprogramms "Scholas Occurrentes" ("Schulen in Begegnung"), das den Austausch junger Menschen weltweit mit Hilfe von Technologie, Kunst und Sport fördert.