Wechsel von Szoboszlai in die Bundesliga wohl fix

Treffen sich wohl bald in der Bundesliga wieder: Dominik Szoboszlai (r.) und Bayern-Profi Joshua Kimmich

Der Wechsel des ungarischen Fußball-Nationalspielers Dominik Szoboszlai zu RB Leipzig ist nach Angaben des Internetportals "Sportbuzzer" und des TV-Senders "Sky" perfekt.

Den Berichten zufolge zahlt der Fußball-Bundesligist rund 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an Red Bull Salzburg. Der 20-Jährige soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben. Laut "Sky" wird der Ungar am Donnerstag seinen Medizincheck in Leipzig absolvieren und einen Vertrag bis Juni 2025 unterschreiben.

Szoboszlai hatte zuletzt im "Sky"-Interview seinen Abschied aus Salzburg verkündet. An dem Top-Talent waren diverse europäische Klubs, darunter angeblich auch der FC Bayern, interessiert. Bisher sind 17 Profis direkt von Salzburg nach Leipzig gewechselt.