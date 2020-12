Schneider geht für Baum-Verbleib wohl All-In

Christoph Reichwein crei via www.imago-images.de

Jochen Schneider und Manuel Baum geraten beim FC Schalke 04 immer mehr in die Kritik

Mit der 0:2-Niederlage des FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg hat Manuel Baum den schlechtesten Start eines Trainers in der königsblauen Bundesligageschichte hingelegt. Sportvorstand Jochen Schneider hält dennoch weiter am Coach fest - und schießt sich damit womöglich selbst ins Aus.

Wie der "kicker" berichtet, würde sich Schneider "vehement" gegen eine Entlassung von Baum wehren. Offenbar so sehr, dass ein Trainer-Wechsel nur möglich wäre, wenn sich Schalke auch vom Sportvorstand trennt.

Für einen Tausch auf dem Managerposten müsste der Aufsichtsrats, der sich bislang noch zurückhält, aktiv werden und prüfen, ob Konsequenzen an oberster Stelle die Rettung des Klubs sein könnten.

FC Schalke 04 zu klamm? Job-Garantie für Baum

Zuletzt hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich Schalke eine Entlassung von Baum schlichtweg nicht leisten kann - selbst wenn das Vertrauen in den noch sieglosen Coach in den kommenden Wochen schwinden sollte.

Aktuell sitzt der 41-Jährige "Bild" zufolge dank einer "Job-Garantie" aber ohnehin fest im Sattel. Sportvorstand Schneider sehe stattdessen die immer noch gut bezahlten Profis der Knappen in der Pflicht, nach Monaten der Leistungsdelle endlich wieder zu liefern, heißt es.

Mit dem zehnten Spiel ohne Sieg im zehnten Versuch stellte Manuel Baum einen Negativrekord beim FC Schalke 04 auf. Noch nie war ein Trainer schlechter in sein Amt bei den Königsblauen gestartet.

Den Bundesligarekord hält Heinz-Ludwig Schmidt, der erst im 21. Spiel mit Tasmania Berlin gewinnen konnte.

Saisonübergreifend wartet Schalke seit 28 Spielen auf einen Sieg - und jagt damit eine weitere "Bestmarke" von Tasmania. In der Saison 1965/1966 blieb der Berliner Klub ganze 31 Partien in der Bundesliga in Folge ohne Dreier.