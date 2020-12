Bayer-Duo verlängert - folgt Wirtz?

unknown

Mit 17 Jahren Stammspieler bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung mit drei aufstrebenden Leistungsträgern.

Wie der "kicker" und "Sky" übereinstimmend berichten, soll U21-Nationalspieler Florian Wirtz (17) einen neuen Fördervertrag erhalten, der ihn ab seinem 18. Geburtstag bis mindestens 2025 an die Werkself bindet.

Bestätigt hat die Werkself indes, dass Flügelspieler Moussa Diaby seinen bis 2024 laufenden Vertrag ebenso vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat wie Abwehrspieler Edmond Tapsoba (beide 21) seinen bereits bis 2025 gültigen Kontrakt.

Sportdirektor Simon Rolfes bezeichnete die beiden Vertragsverlängerungen als "eine Bestätigung der Entwicklung des Vereins. Beide sind spektakuläre Spieler, die das Zeug auch für die ganz großen Klubs in Europa haben. Ihr langfristiges Engagement in Leverkusen beweist einmal mehr, dass wir für junge Topspieler weltweit eine sehr attraktive Adresse sind und wir gerade in diesem Segment auch mit den Branchengrößen mithalten können. Ich bin sicher, dass Edmond und Moussa im schwarz-roten Dress noch viel von sich reden machen werden."

"Mein erstes Jahr hier war großartig. Die Mannschaft ist jung und hungrig, die Bundesliga ist fordernd und hat ein tolles Niveau. Ich glaube, dass wir zusammen einiges erreichen können", kommentierte Tapsoba seine Entscheidung.

Und auch Diaby kommt au "bayer04.de" zu Wort: Er habe verlängert, "weil diese Mannschaft genau den Fußball spielt, der mir und meinen Anlagen entgegenkommt. Mit viel Ballbesitz und Tempo, dazu technisch sehr versiert. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit den Jungs“, versichert der Franzose. „Und mit dem Spaß kommt der Erfolg".