Abkehr vom Favre-Stil? Terzic kündigt neue Marschroute an

Thomas Bielefeld

BVB-Trainer Edin Terzic trifft mit seinem Team auf Union Berlin

Vor der Bundesligapartie bei Union Berlin am Freitag hat Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund eine offensivere Spielweise angekündigt.

Sich selbst sieht der neue BVB-Coach in diesem Zusammenhang ebenfalls in der Pflicht. "Wir waren uns alle einig, dass wir mutiger auftreten wollen. Wenn ich Mut einfordere, muss ich Mut vorleben. Das ist der Weg", sagte Terzic am Donnerstag auf der Dortmunder Pressekonferenz.

Terzics Vorgänger Lucien Favre hatte eher auf eine defensivere Marschroute gesetzt. Der Schweizer musste nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart am letzten Samstag seinen Hut nehmen.

Terzic hatte am Dienstag im ersten Spiel als Chefcoach mit seinem Team einen wichtigen 2:1-Sieg bei Werder Bremen gefeiert. "Wir haben die Mannschaft über das Spiel reden lassen. Den Maßstab an Einsatz und Wille haben wir uns gesetzt. Wir wollen es uns aber morgen einfacher gestalten", verriet der 38-Jährige im Hinblick auf die Partie in der Bundeshauptstadt. "Wir haben gemeinsam Potenzial erkannt, wo wir uns spielerisch verbessern können", so Terzic.

BVB: Lob für Can, Reus und Sancho

Ein Sonderlob erhielt Nationalspieler Emre Can. "Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Emre vor der ganzen Gruppe zu loben. Er hat die Lautstärke – das ganze Spiel, vor dem Spiel, in der Kabine. Er lebt es vor",sagte Terzic. In der Mannschaft würden sich aber "alle in der Verantwortung sehen", ergänzte der 38-Jährige.

Die zuletzt schwächelnden Jadon Sancho und Marco Reus haben nach Ansicht Terzics in Bremen "eine Reaktion" gezeigt. "Die Jungs sind gut und das wissen sie", so der BVB-Coach.

Sportdirektor Michael Zorc machte ebenfalls einen Aufwärtstrend aus: "Wir können insgesamt mit der Präsenz und dem Kampf in Bremen zufrieden sein. Spielerisch geht es definitiv besser. Es hat mir aber sehr gut gefallen, dass wir den Sieg unbedingt erzwingen wollten."

BVB mit Meunier und Delaney - aber ohne Hummels?

Für den kommenden Gegner Union hatte Terzic nur positive Worte übrig. "Man hat gesehen was für Energie in Union steckt. Sie sind sehr stabil, sehr mutig und haben sehr gute Transfers getätigt", erklärte der neue Dortmunder Übungsleiter: "Wir müssen gewappnet sein, versuchen die Stärken des Gegners zu minimieren und unsere auf den Platz bringen."

Der BVB kann in der Partie bei den Eisernen womöglich wieder auf Thomas Meunier und Thomas Delaney bauen. "Wir hoffen, dass sie wieder einsatzfähig sind", sagte Terzic.

Ob der beim hart erkämpften 2:1-Erfolg in Bremen kurz vor Schluss mit Muskelproblemen ausgewechselte Abwehrchef Mats Hummels dabei ist, ließ der Trainer offen.

Die BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Terzic über seinen Start als Chef +++

"Wir waren uns alle einig, dass wir mutiger auftreten wollen. Wenn ich Mut einfordere, muss ich Mut vorleben. Das ist der Weg. Von daher war es für mich kein Problem."

+++ Zorc über die Reaktion +++

"Wir können insgesamt mit der Präsenz und dem Kampf in Bremen zufrieden sein. Spielerisch geht es definitiv besser. Es hat mir aber sehr gut gefallen, dass wir den Sieg unbedingt erzwingen wollten."

+++ Zorc über die Corona-Regeln +++

"Das orientiert sich an den herrschenden Gesetzten. Bei uns haben wir keine Beschränkungen. Wenn du nach NRW zurückreist, musst du aktuell nicht in Quarantäne. Deshalb spricht nichts dagegen, dass Erling Haaland nach Norwegen reist, oder Jadon Sancho nach England."

+++ Terzic über Can +++

"Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Emre vor der ganzen Gruppe zu loben. Er hat die Lautstärke – das ganze Spiel, vor dem Spiel, in der Kabine. Er lebt es vor. Es ist wichtig, dass wir uns alle in der Verantwortung sehen."

+++ Terzic über die Mini-Winterpause +++

"Es geht Schlag auf Schlag. Wir werden ein paar Dinge ansprechen und müssen aber auch regenerieren."

+++ Wann platzt der Knoten bei Reus? +++

Terzic: "Ich habe seit dieser Woche eine neue Stelle, aber Hellseher stand nicht drin. Ich weiß es natürlich nicht, aber er hatte einen wichtigen Anteil am Sieg und hat ein Tor gemacht. Deshalb glaube ich, dass es nicht allzu lange dauert."

+++ Terzic über Reus und Sancho +++

"Die Jungs sind so schlau um zu wissen, dass es nicht so läuft. Sie haben sich am Dienstag gut reingekämpft. Bei Jadon war der Knoten fast geplatzt. Marco hat sich auch vier, fünf gute Möglichkeiten gehabt. Sie haben eine gute Reaktion gezeigt."

+++ Terzic zum Personal +++

"Es war natürlich ein anstrengendes Spiel. Es war erstmal Regeneration angesagt. Wir haben gleich noch eine Einheit und hoffen auch, dass Thomas Meunier und Thomas Delaney wieder dabei haben. Aber wir warten erst noch die Einheit ab."

+++ Terzic über Union Berlin +++

"Man hat gesehen was für Energie in Union steckt. Sie sind sehr stabil, sehr mutig und haben sehr gute Transfers getätigt. Wir müssen gewappnet sein, versuchen die Stärken des Gegners zu minimieren und unsere auf den Platz bringen."

+++ Terzic über die Entwicklung +++

"Wir haben uns gestern mit der Mannschaft zusammengesetzt und die Mannschaft selbst ihre Leistung beurteilen lassen. Den Maßstab an Einsatz und Wille haben wir uns gesetzt. Wir haben uns das Spiel etwas schwer gemacht, haben aber auch Aspekte gesehen, die wir noch verbessern können."

+++ Die BVB-PK beginnt +++

Edin Terzic und Michael Zorc haben das Podium betreten. Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin kann starten.

+++ Die Spannung steigt +++

In wenigen Minuten startet die Dortmunder Pressekonferenz.

+++ Mit welcher Elf beginnt der BVB? +++

Im Spiel bei Werder Bremen feierte Youssoufa Moukoko sein Startelfdebüt. Aufgrund der englischen Woche könnte der BVB gegen Union Berlin rotieren. Edin Terzic wird sich in der Pressekonferenz sicher auch zum Personal äußern.

+++ BVB trifft auf Überraschungsteam +++

Borussia Dortmund möchte in der letzten Bundesliga-Begegnung vor Weihnachten einen Sieg einfahren. Mit Union Berlin wartet allerdings eines der Überraschungsteams der bisherigen Saison. Die Eisernen sind dank 18 Punkten Sechster. In der vergangenen Spielzeit unterlag der BVB zunächst mit 1:3 bei Union. In der Rückrunde siegte der Revierklub mit 5:0.

+++ Edin Terzic startet mit einem Sieg +++

In seinem ersten Spiel als BVB-Cheftrainer durfte Edin Terzic direkt drei Punkte bejubeln. Jedoch war das 2:1 bei Werder Bremen hart erkämpft. Raphael Guerreiro und Marco Reus erzielten die Tore für den Revierklub. In der Tabelle rangiert der BVB mit 22 Zählern auf dem vierten Platz.