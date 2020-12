Friedhelm Funkel als neuer Schalke-Coach gehandelt

Jan Huebner/Jansen via www.imago-images.de

Ist wohl Trainer-Kandidat beim FC Schalke 04: Friedhelm Funkel

Die uninspirierte Vorstellung bei der 0:2-Pleite gegen den SC Freiburg am Mittwoch bedeutete für den FC Schalke 04 das 28. Bundesligaspiel ohne Sieg in Serie - eine historisch schlechte Ausbeute, die Coach Manuel Baum bald zum Verhängnis werden könnte. Ein Nachfolger wird bereits gehandelt.

Die Pleite gegen keineswegs überzeugende Freiburger habe auf Schalke intern das Misstrauen gegen Baum weiter wachsen lassen, berichtet die "Bild". Demnach sei Jahrhundertcoach Huub Stevens, mittlerweile Aufsichtsrat-Mitglied, bereits zu Beginn der Woche mit einem "brisanten Vorschlag" an den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Jens Buchta herangetreten.

Stevens Idee: Baum solle seinen Platz zugunsten eines im Abstiegskampf erfahrenen Trainer-Urgesteins räumen. Einen konkreten Namen soll Stevens ebenfalls genannt haben: Friedhelm Funkel solle seinen Ruhestand beenden und die Knappen vor dem Gang in die 2. Bundesliga retten, heißt es.

Besagte Anregung habe Stevens dem Bericht zufolge übrigens "auf Initiative einiger Ex-Spieler" unterbreitet. Vor allem die Generation der "Eurofighter" von 1997 soll den Funkel-Plan unterstützen.

FC Schalke 04: Baum konnte Schneider-Forderung nicht erfüllen

Während der "kicker" am Donnerstag erklärte, Sportvorstand Jochen Schneider werde "vehement" für einen Verbleib Baums kämpfen und sogar seine persönliche Zukunft an die des Trainers knüpfen, will "Bild" nun erfahren haben, dass Schneider intern bereits einen "Feuerwehrmann-Plan" in Aussicht gestellt habe.

Für die letzten drei Bundesliga-Partien des Jahres soll Schneider zuvor mindestens sieben Punkte von Baum gefordert haben. Eine Ausbeute, die nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg und der Pleite gegen Freiburg nicht mehr erreicht werden kann. Sollten die Königsblauen ihre Horror-Serie am 19. Dezember gegen Arminia Bielefeld beenden, stünden dennoch nur vier Zähler aus Baums "Endspielen" zu Buche.

Nach zwölf Spieltagen hat Schalke mit gerade einmal vier Punkten die Rote Laterne der Bundesliga inne. Mainz 05 rangiert als 17. zwei, Bielefeld als 16. drei Zähler vor den Knappen.