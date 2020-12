Geldstrafe für Hoffenheim-Keeper Baumann

FIRO/FIRO/SID/

Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim muss eine Geldstrafe zahlen

Torhüter Oliver Baumann vom Bundesligisten TSG Hoffenheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro verurteilt worden.

Das gab der DFB am Donnerstag bekannt, nachdem der Kontrollausschuss des Verbandes Anklage wegen unsportlichen Verhaltens gegen den 30-Jährigen erhoben hatte.

Baumann hatte nach dem Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (1:4) am Sonntag Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) geübt und ihm die "Unparteilichkeit in Abrede gestellt", wie der DFB mitteilte. "Es ist sehr bitter, gegen zwölf Mann gespielt zu haben", sagte Baumann bei Sky. Der Spieler hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.