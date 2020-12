Ballack: Sané hat noch Probleme - Alaba wird wechseln

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Michael Ballack hat sich zur Lage beim FC Bayern geäußert

Vor dem Spitzenspiel von Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) hat sich Michael Ballack zur Lage bei seinen Ex-Vereinen geäußert. Dabei nahm der ehemalige Nationalspieler unter anderem zum Vertragspoker von David Alaba Stellung, blickte auf die Situation von Leroy Sané und verriet, wer für ihn im Duell zwischen dem Spitzenreiter (Werkself) und dem Tabellenzweiten (FCB) der Favorit ist.

"Leverkusen hat einen Lauf, die Bayern aber keinen Anti-Lauf. Sie haben das Triple gewonnen und hatten Verletzte. In diesem Fall ist die Motivationslage im Folgejahr immer eine andere als bei anderen Vereinen", erklärte Ballack gegenüber "Sport1".

Dass der Rekordmeister zuletzt auch Punkte liegen ließ, sei der Müdigkeit geschuldet, so der 44-Jährige. "Kommt es aber zu Highlight-Spielen, werden die Bayern da sein. Deswegen sind sie am Samstag Favorit", sagte der frühere Mittelfeldspieler.

Trotzdem könnte es in der Saison 2020/2021 tatsächlich nach acht Jahren einen anderen Meister geben, so Ballack.

Die übrigen Spitzen-Teams hätten nun "die Chance, in diese Vormachtstellung reinzustoßen und Bayerns Schwächen auszunutzen", betonte Ballack und fügte an: "Der FC Bayern hat für die Herausforderungen des Spielplans aber immer noch den besten und ausgeglichensten Kader in der Liga, von Position eins bis 20." Das mache es für RB Leipzig, den BVB oder auch Gladbach und Leverkusen nicht einfacher.

Ballack: FC Bayern hat noch nicht alle Neuzugänge integriert

Hoffnung könne den Teams machen, dass nicht alle Neuzugänge perfekt integriert seien. Als Beispiel nannte Ballack Leroy Sané, der im Sommer für 45 Millionen Euro von Manchester City kam.

"Bei Bayern ist es schwieriger als in anderen Vereinen, den Erwartungen gerecht zu werden. Dort herrscht Druck und eine größere Konkurrenzsituation. Sané hat eine Top-Qualität, aber Anlaufschwierigkeiten", analysierte der 44-Jährige.

Der Flügelspieler müsse wie die anderen Neuen erst "die Mentalität im neuen Verein kennenlernen. Das geht nicht von heute auf morgen." Trotzdem sei der Bayern-Kader "qualitativ weiterhin auf einem sehr hohen Niveau".

Ballack: Alaba wird den FC Bayern wohl verlassen

Einer, der ab Juli 2021 möglicherweise nicht mehr zum Kader der Münchner gehört, ist David Alaba. Der Rekordmeister zog zuletzt ein lukratives Vertragsangebot zurück, weil die Alaba-Seite immer höhere Forderungen hatte. Ballack glaubt, dass der 28-Jährige den Klub nach der Saison verlässt.

"Der Spieler hat alle Trümpfe in der Hand. Der Vertrag läuft aus, er kennt seine Situation und kann sie einschätzen. Es liegt nun an ihm", sagte Ballack. "Aber was will er? Beim FC Bayern bleiben [...]? Das hätte er bereits kommunizieren können. Das hat er nicht getan, und insofern ist ein Vereinswechsel von Alaba naheliegend für mich", so der 44-Jährige.

Sportlich dürfte Alaba das Geschehen nicht belasten, glaub Ballack. "Dass so ein Vertragspoker medial begleitet wird, muss er einkalkuliert haben." Irgendwann solle Alaba jedoch eine Aussage treffen, um für Klarheit zu sorgen. "Je früher, desto besser", betonte der ehemalige FCB-Profi. "Rein sportlich ist er immer noch ein Topspieler."