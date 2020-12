Flick: Coman ist Maßstab für Sané - Kimmich vor Comeback?

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Hansi Flick muss mit dem FC Bayern am Samstagabend bei Bayer Leverkusen ran

Der FC Bayern München geht das letzte Spiel des Triple-Jahres gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen nach der erfolgreichen Weltfußballerwahl mit Extra-Schwung an.

"Ich hoffe, dass dieser Abend noch das eine oder andere frei setzt, dass wir alles herausholen, was in uns steckt", sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr) bei der Werkself.

Flick ließ offen, ob der zuletzt angeschlagene Leon Goretzka und der seit Anfang November verletzt fehlende Joshua Kimmich zurückkehren. Lange muss er aber nicht mehr auf seinen Mittelfeldanführer Kimmich nach dessen Meniskus-Operation verzichten.

Flick: Kimmich hat das Zeug zum Weltfußballer

"Er muss gemeinsam mit der medizinischen Abteilung entscheiden, wie der Weg weiter geht. Ich richte mich als Trainer danach", sagte Flick. "Er hat eine lange Karriere vor sich, wir wollen die Fehler möglichst minimieren."

Kimmich habe sich in der Reha absolut professionell präsentiert, berichtete Flick. Ursprünglich war eine Rückkehr des Fußball-Nationalspielers für den Januar anvisiert worden.

Jetzt könnte es doch schneller gehen. Langfristig traut Flick dem Mittelfeldakteur zu, einmal bei einer Weltfußballerwahl wie Robert Lewandowski in diesem Jahr den Titel zu gewinnen.

Sané, Gnabry und Costa haben beim FC Bayern "noch Luft nach oben"

Etwas weniger euphorisch äußerte sich der Bayern-Trainer zur Lage von Neuzugang Leroy Sané, der bislang noch nicht den endgültigen Durchbruch in München geschafft hat.

"Wenn es nach den Scorerpunkten geht, ist Kingsley Coman der Maßstab für alle", betonte Flick. "Bei den anderen - Douglas Costa, Serge Gnabry und Leroy Sané - ist noch Luft nach oben, aber das wissen sie auch", fügte der 55-Jährige an.

"Wir hoffen, dass sie morgen an die 100 Prozent kommen, das würde uns sehr weiterhelfen."

+++ Neuer über die vielen Rückstände in letzter Zeit +++

+++ Neuer über die vielen Rückstände in letzter Zeit +++

"Wir sind motiviert, wir werden nicht versuchen, in Rückstand zu geraten und geben unser Bestes dafür."

+++ Neuer über die Belastung +++

"Das ist eine Frage der Einstellung. Wir sind 2020 auf der Zielgeraden, haben ein kleines Finale vor uns und wir werden uns intensiv auf das Spiel gegen Leverkusen vorbereiten."

+++ Lewandowski: Wie schwer fällt das letzte Liga-Spiel des Jahres? +++

"Die Saison ist für jede Mannschaft in Europa eine riesige Belastung. Aber wir haben uns schon vor der Zeit in Lissabon darauf vorbereitet. Wir haben uns schon in der letzten Saison auf diese Spielzeit eingestellt. Die kurze Pause nach dem Champions-League-Finale war vielleicht auch gut, so hatten wir nicht so viel Zeit zum Feiern und sind immer noch im Siegermodus. In diesem wollen wir bleiben. Wir haben mentalstarke Spieler, die immer mehr wollen. Gegen Leverkusen müssen wir einfach Gas geben, dann bin ich sicher, dass wir trotz der Belastung keine großen Probleme in 2021 haben. Wir müssen bereit sein für die Zeit im April und Mai."

+++ Neuer über seine Nichtberücksichtigung in der Welt-Elf +++

"Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Lewy auch nicht in der Welt-Elf ist. Ich habe das Wahlsystem nicht hinterfragt, daher weiß ich davon nix. Aber es ist schön, dass so viele Bayern-Spieler dabei sind."

+++ Lewandowski über sein wichtigstes Tor/Moment +++

"Am einfachsten wäre zu sagen, das Champions-League-Finale und die Spiele in Lissabon. Auf die ganze Saison geschaut, denke ich an viele Tore. Zum Beispiel einen Hattrick gegen Schalke. Es gab so viele tolle Moment. Die ganze Zeit in Lissabon war aber schon eine tolle Zeit. Auch die Moment nach dem CL-Finale, wo wir mit der Mannschaft und dem Staff gefeiert haben, das waren besondere Momente. Die muss man genießen. Die Saison war für uns spektakulär, mit dem besten Trainer, den wir hatten. Hansi hätte die Trophäe verdient gehabt."

+++ Neuer über die Wahl als Welttorhüter +++

"Ich habe hart gearbeitet dafür, dass ich nach meiner schweren Verletzung so zurückkommen konnte. Ich bin stolz, dass es in meinem etwas höheren Alter geklappt hat. Ich bin dankbar und bedanke mich bei all meinen Förderern und dem Team. Wir sind natürlich enttäuscht gewesen, was unseren Coach betrifft. Ich habe fest damit gerechnet, dass er Trainer des Jahres wird. Ich ging davon aus, dass jemand, der alles gewinnt, und mit dem Fußball den wir gespielt haben, dass er es absolut verdient hätte."

+++ Lewandowski über Tore gegen Leverkusen +++

"Sie sind gute Fußballer, sie sind gut drauf und sie sind gut in Form. Sie sind Erster. Es ist selten, dass wir von hinten attackieren. Im Kopf habe ich immer eine Meinung: drei Punkte zu holen. Wenn ich ein Tor schieße, wäre das auch super. Aber wichtiger ist, dass wir gewinnen. Wir haben jedoch Respekt. Sie spielen mit viel Tempo, es ist kein Zufall, dass sie Erster sind. Ich hoffe aber, dass die Tabellenpositionen am Samstagabend wechseln."

+++ Lewandowski über neue Ziele +++

"Die individuellen Trophäen gehören auch mit zur Mannschaft, es ist nicht nur eine individuelle Leistung. So wie wir 2020 gespielt haben, ist nicht genug für uns. Wir wollen auch 2021 alles gewinnen. Ich schaue nach vorne und nicht nach hinten, deshalb ist das Wichtigste genau das, was wir noch gewinnen können."

+++ Lewandowski über die Weltfußballerwahl +++

"Ich möchte gerne mit jeder Trophäe die Nacht verbringen, aber manchmal gibt es Prioritäten. Es war ein besonderer Tag gestern, ich freue mich sehr, dass ich den Preis gewonnen habe. Ich bin sehr stolz, dass die Mitspieler auch Preise gewonnen haben."

+++ Endlich ist Robert Lewandowski da! Auch Manuel Neuer nimmt Platz +++

Was haben die frischen Award-Gewinner zu sagen?

Flick: Coman ist der Maßstab für Sané und Co.

+++ Flick verabschiedet sich, gleich kommen Neuer und Lewandowski +++

Mit freundlichen Weihnachtsgrüßen verlässt Hansi Flick das Podium. Es folgen Weltfußballer Robert Lewandowski und Welttorhüter Manuel Neuer!

+++ Flick über Niklas Süle auf der Rechtsverteidiger-Position +++

"Wir haben jetzt erst einmal noch das Spiel morgen, dann sehen wir weiter. Aber: Er hat im letzten Spiel ein gutes Spiel auf der ungewohnten Position gemacht. Auch er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht."

+++ Flick über 2020 +++

"Wir sind einen sehr guten Weg gegangen, wir haben das Team mit Cyber- und Kleingruppentraining gut in Form bekommen. Es ging erfolgreich weiter mit dem internationalen Supercup und dem deutschen Supercup. Im Moment sind wir im Soll. Ein oder zweite Punkte mehr hätten es sein können, wir versuchen die Saison aber mit einem Dreier beenden. Dann können wir den Deckel auf 2020 draufmachen. Ich bin schon aktuell sehr zufrieden mit der Mannschaft, wie sich sich in diesem Jahr gezeigt hat.

+++ Flick zur Frage, ob das Fan-Interesse am Fußball schwindet +++

"Ich kann das nur schwer einschätzen und hoffe es eigentlich nicht. Im Moment ist das Interesse, ins Stadion zu gehen, natürlich wegen der Pandemie nicht gegeben. Aber ich denke, das wird sich geben."

+++ Flick über die offensiven Außenbahnspieler +++

"Wenn es nach den Scorerpunkten geht, ist Kingsley Coman der Maßstab für alle. Bei den anderen, Douglas Costa, Serge Gnabry und Leroy Sané, ist noch Luft nach oben, aber das wissen sie auch. Wir hoffen, dass sie morgen an die 100 Prozent kommen, das würde uns sehr weiterhelfen."

+++ Flick erneut über Leverkusen und Kimmich +++

"Sie sind sehr spielstark, es ist eine große Aufgabe."

Zu Kimmich: "Wir warten ab, wie es sich entwickelt, wie er das gestrige Training verkraftet hat. Er wird mit den Ärzten reden und dann entscheiden, was wir machen. Wie gesagt: Wir gehen kein Risiko ein. Ich hoffe, dass er irgendwann mal da steht, wo Robert Lewandowski gestern stand. Kimmich hat in seiner Reha gezeigt, was für ein Profi ist. Er hat seine Fitness in der Reha noch einmal im Vergleich zu vorher verbessert. Das ist schön zu sehen. Solche Spieler brauchen wir hier. Ich hoffe, dass er schnell wieder bei uns ist. Ob es für morgen reicht, kann ich nicht sagen."

+++ Flick über die Top-Talente Wirtz vs. Musiala +++

"Es sind beides sehr talentierte junge Spieler. Florian Wirtz ist für Leverkusen schon ein ganz großer Fang. Er gefällt mir sehr gut, ist sehr reif für sein Alter. Sie haben es gut gemacht und ihn auf die andere Rheinseite gelockt. Wir freuen uns aber auf Jamal Musiala, der eine tolle Entwicklung gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er sehr unaufgeregt, selbst selbstbewusst und sehr ballsicher ist. Der Fußball kann sich auf junge Talente freuen. Das ist mit für die Zukunft für den Fußball wichtig."

+++ Flick über die Möglichkeit, Weihnachtsmeister zu werden +++

"Das ist unser Ziel. Wir wollen das Spiel gewinnen und danach die Akkus für das neue Jahr aufladen."

+++ Flick über den Austausch mit Rummenigge und die Zukunft von Kahn +++

"Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Aber ich glaube, dass Oliver Kahn in die Fußstapfen von Karl-Heinz Rummenigge treten kann. KHR war immer ein Ansprechpartner für mich. Der FC Bayern verliert dann 2022 einen Mann, der über die Jahre die Geschicke des Klubs mitgeleitet hat und international ein anerkannter Fachmann ist. Er hinterlässt eine große Lücke."

+++ Flick erneut über den verpassten Welttrainer-Titel +++

"Bei Trainern ist es immer etwas anderes. Manuel Neuer und Robert Lewandowski haben gezeigt, dass sie die besten sind. Beim Trainer-Team ist schade, denn es hätte den Titel verdient gehabt, aber am Ende zählt so ein Champions-League-Sieg viel mehr als dieser Award. Wenn ich mich daran erinnere, Ausschnitte sehe, dann hat das mehr Bedeutung und zeigt deutlich, was wir als Mannschaft investiert haben. Das ist mit nichts zu vergleichen. Das ist als Trainer-Team ein herausragender Erfolg. Von daher habe ich für mich das Ganze abgeschlossen und blicke nach vorne."

+++ Flick daüber, dass die Bayern zuletzt oft 0:1 hinten lagen +++

"Ich hoffe, dass es in Leverkusen wir sind, die das erste Tor schießen. Wir thematisieren die Dinge aber nicht im großen Maße, weil es von Spiel zu Spiel verschieden ist. Die Mannschaft nimmt sich immer vor, von Anfang an wach zu sein. Das Tor gegen Wolfsburg hätte man zum Beispiel im Vorgang gut verhindern können. Es ist wichtig, dass wir die Fehler minieren und hellwach sind."

+++ Flick über Kimmich und Leverkusen +++

"Wir haben gestern gesprochen und das Training abgewartet. Aber er muss erst einmal mit der medizinischen Abteilung entscheiden, wie der Weg weitergeht. Danach richte ich mich als Trainer. Ich baue keinen Druck auf, denn er hat eine lange Karriere vor sich. Wir wollen keine Fehler machen. Es wird hoffentlich die richtige Entscheidung getroffen."

Über Leverkusen: "Bayer ist eine spielstarke Mannschaft. Sie haben Selbstvertrauen, das sieht man, wenn man die Spiele anschaut. Was sie auf den Platz bringen ist gut. Sie spielen auf Ballbesitz und können dem Spiel den Stempel aufdrücke und schnell umschalten. Sie haben schnelle Außenstürmer. Es ist wichtig, dass wir eine gute Verteidigung und wenig Ballverluste haben und unsere Stärken zeigen. Wenn jeder mit 100 Prozent agiert, wird es für schwierig für Leverkusen, uns zu schlagen."

+++ Flick über seine Nichtberücksichtigung als Welttrainer des Jahres 2020 und Leon Goretzka +++

Zu Goretzka: "Wir schauen nach der PK, wie es bei den Spielern gelaufen ist. Die Spieler kamen gerade erst an, es ist noch keine Info vorhanden."

"Zur Wahl: Ich freue mich, wie jeder in der Mannschaft, für Lewy und Manu. Es ist mehr als verdient, weil sie eine tolle Saison gespielt haben. Wir nehmen es sportlich. Kloppo hat mit Sicherheit auch mit seinem Trainerteam den Titel verdient, so wie es auch mein Trainerteam verdient hätte. Natürlich hätte man gerne gewonnen, wenn man unter den letzten Drei ist. Aber wir haben neue Ziele. Für die Mannschaft ist es ein herausragendes Ergebnis. Kimmich und Davies dazu noch in der Elf des Jahres. Es war eine herausragende Saison."