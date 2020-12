Trainersuche: Schalke nimmt Trio ins Visier

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Wer steht 2021 beim FC Schalke an der Seitenlinie?

Wer übernimmt das Himmelfahrtskommando beim FC Schalke? Interimscoach Huub Stevens wird schon bald wieder in den Ruhestand gehen, die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. Drei Trainer stehen angeblich in der engeren Auswahl.

Die Entscheidung, wer beim FC Schalke auf Huub Stevens folgen wird, ist womöglich schon gefallen. Sportchef Jochen Schneider sagte am Samstag, dass er bereits einen konkreten Namen im Kopf hat. Um wen es sich dabei handelt, verriet der 50-Jährige jedoch nicht.

Die "Bild" berichtet von drei Kandidaten, die aktuell im Schalker Umfeld am heißesten gehandelt werden. Einer davon ist Friedhelm Funkel. Der erfahrene 67-Jährige wurde dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Jens Buchta angeblich von Huub Stevens empfohlen. Einige ehemalige Schalke-Profis sollen den Vorschlag ebenfalls abgenickt haben.

Funkel ist laut "Bild" grundsätzlich bereit, die Aufgabe anzunehmen. Funkel selbst dementierte die Gerüchte zuletzt jedoch und sagte dem "Express": "Ich bin und bleibe Rentner."

Grammozis bestätigt Kontakt zum FC Schalke

Ebenfalls auf der Schalker Trainerliste soll der derzeit vereinslose Dimitrios Grammozis stehen. Der 42-Jährige wurde schon im Herbst bei den Königsblauen gehandelt. Damals verlor er das Rennen gegen Manuel Baum.

Dass es Kontakt mit den Knappen gab, verriet Grammozis gegenüber "ran.de". "Es stimmt, ich war damals in sehr guten Gesprächen mit den Schalker Verantwortlichen, aber letztendlich hat sich der Verein dann doch für Manuel Baum entschieden. Das ist auch völlig okay so", sagte der Ex-Profi, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für den HSV, 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Köln auflief und in der Vorsaison den SV Darmstadt 98 trainiert hatte.

Zwar wollte sich Grammozis zu den Gerüchten um seine Person nicht äußern, allerdings ließ er eine Hintertür für ein Engagement in Gelsenkirchen offen: "Natürlich bin ich aktuell ohne Job, somit frei und will mir letztlich alle Optionen offen halten."

Ein Trainer, der bislang noch nicht als Stevens-Nachfolger gehandelt wurde, mittlerweile aber auch eine Rolle in den Überlegungen spielen soll, ist Alexander Zorniger. Der ehemalige Leipzig- und Stuttgart-Coach ist seit seiner Entlassung in Kopenhagen im Februar 2019 ohne Job, wäre demnach verfügbar.

Allerdings ist laut "Bild" nicht klar, ob Zorniger die Aufgabe in Gelsenkirchen überhaupt annehmen würde. Der Schwabe soll schon vor einigen Monaten ein Thema bei den Knappen gewesen, als der Klub einen Nachfolger für David Wagner suchte. Zusammengekommen sind die Parteien aber schon damals nicht.