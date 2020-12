FC Bayern stellt neuen Negativrekord auf

Inderlied/Kirchner via www.imago-images.de

Leverkusens Schick traf zum 1:0 gegen den FC Bayern

Der FC Bayern geht wieder einmal als Tabellenführer der Bundesliga in ein neues Jahr. Dabei nimmt der Rekordmeister einen unrühmlichen Rekord mit, auf den Spieler, Trainer und Verantwortliche sicherlich nur allzu gerne verzichtet hätten.

30 Punkte nach 13 Spielen, die beste Offensive der Liga (39 Saisontore), nur eine Niederlage und zwei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Leverkusen und Leipzig: Die Bilanz des FC Bayern liest sich auch in der ersten Hälfte der Saison 2020/21 beeindruckend. Und dennoch bleibt der Eindruck, dass die Münchner zuletzt "schlagbarer" als sonst waren.

Der Eindruck verfestigt sich mit dem Blick auf einen unrühmlichen Rekord, den der FC Bayern am Samstag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen aufstellte: Gegen die Werkself geriet die Mannschaft von Hansi Flick im siebten (!) Bundesligaspiel in Folge mit 0:1 in Rückstand. Dieses "Kunststück" gelang bisher noch keiner anderen Bayern-Elf.

Los ging die Serie der Münchner am 7. Spieltag gegen den BVB, als Marco Reus die Dortmunder kurz vor der Pause zur Führung schoss. Anschließend kassierte der Rekordmeister sowohl gegen Werder Bremen als auch gegen den VfB Stuttgart, RB Leipzig, Union Berlin, Wolfsburg und jetzt Leverkusen das erste Tor der Partie.

Warum der FC Bayern trotzdem als Tabellenführer ins Jahr 2021 geht? Weil er von besagten sieben Begegnungen am Ende noch fünf gewann. Nur gegen Werder Bremen (1:1) und RB Leizpig (3:3) konnte der Rekordmeister einen 0:1-Rückstand nicht mehr in einen Sieg ummünzen.

Bisher teilte sich die aktuelle Münchner Mannschaft den Negativrekord noch mit der Auswahl, die Jürgen Klinsmann in der Saison 2008/09 auf den Rasen schickte. Jenes Team geriet vom 16. bis zum 21. Spieltag in sechs Partien in Folge in Rückstand. Die Bilanz damals: zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.