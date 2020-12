"Überschätzter" Kroos kontert Kritiker auf Twitter

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Toni Kroos reagiert auf die Kritik eines Twitter-Users

Für seine Spielweise steht Toni Kroos von Real Madrid bei vielen Fans immer wieder in der Kritik. Nun hat der Nationalspieler die verbale Spitze eines Twitter-Users gekontert.

"Der völlig Überschätzte: 200 Ballkontakte pro Spiel, davon 190 Rück- und Querpässe über 3-5 Meter. Dafür 20 Millionen pro Jahr? Kein Leader, eher ein Langweiler", attackierte ein Nutzer den ehemaligen Spieler des FC Bayern.

Zwei Tage später reagierte Kroos auf den pikanten Tweet. "Unterschätz das Gehalt nicht Artur. Der Rest stimmt natürlich. Frohes Fest!", antwortete Kroos seinem Kritiker.

Unterschätz das Gehalt nicht Artur. Der Rest stimmt natürlich. Frohes Fest! https://t.co/ualAABrXo9 — Toni Kroos (@ToniKroos) 21. Dezember 2020

In der vergangenen Woche sprach der zentrale Mittelfeldspieler noch öffentlich über die gescheiterten Vertragsgespräche mit dem FC Bayern aus dem Jahr 2014.

"Wir hatten relativ lange verhandelt. Uli Hoeneß wusste damals nicht genau, wie das Verhältnis von mir zu Volker (Struth, Anm. d. Red.) ist", blickte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".

Toni Kroos wechselte vom FC Bayern zu Real Madrid

"Hoeneß sagte, ich solle mal meinen Berater zurückpfeifen. Was er an Gehalt fordere, sei eine Frechheit. Ich antwortete: 'Ja, das ist Ihre Meinung. Aber um es klarzustellen: Es sind nicht seine Forderungen, sondern unsere. Entweder man einigt sich oder eben nicht'", so der Königliche weiter.

Da es zwischen Kroos und dem FC Bayern zu keiner Einigung kam, wechselte der Rio-Weltmeister schließlich zu Real Madrid.

"Ich hatte damals ja nur noch ein Jahr Vertrag. Und meine Ablösesumme war vergleichsweise relativ niedrig. "Für Real war die Summe leicht stemmbar", erläuterte Kroos. Die Königlichen überwiesen unter dem Strich lediglich 25 Millionen Euro nach München.

In der laufenden Saison absolvierte Kroos bislang 18 Pflichtspiele für den spanischen Rekordmeister. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Kroos' Vertrag ist noch bis 2023 datiert.