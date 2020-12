"Mein Geheimnis": Stevens weicht Frage nach Zukunft aus

unknown

Huub Stevens agiert gegen den SSV Ulm nochmal als Coach des FC Schalke 04

Auch die Rückkehr von Huub Stevens an die Seitenlinie des FC Schalke 04 konnte das 29. sieglose Bundesliga-Spiel der Knappen in Serie am Wochenende nicht verhindern. Beim 0:1 gegen Arminia Bielefeld ließ das Team sogar jegliche Reaktion vermissen. Im DFB-Pokal wartet mit dem Regionalligisten SSV Ulm nun aber ein Gegner, gegen den man endlich mal wieder Selbstbewusstsein tanken könnte. Vor der Partie hat sich Stevens den Fragen der Presse gestellt.

Seine Trainerlizenz laufe am 1. Januar 2021 aus, bestätigte der Niederländer, ergänzte dann auf Nachfrage aber vielsagend: "Ich könnte ab dem 1. Januar eine neue Lizenz beantragen. Ob ich das mache, bleibt mein Geheimnis."

Ob Stevens am 2. Januar tatsächlich noch einmal auf der S04-Bank sitzen wird, dürfte davon abhängen, ob Schalke bei der Suche nach einem neuen Chefcoach bis dahin eine Entscheidung getroffen hat.

Nach der Pleite gegen Bielefeld hatte Sportboss Jochen Schneider gegenüber "Sky" erklärt, "für die Nachfolge schon jemanden im Kopf" zu haben. Sollte es schnell zu einer Einigung kommen, würde Stevens sein derzeit ruhendes Mandat im Aufsichtsrat der Knappen wieder aufnehmen.

FC Schalke mit Personalsorgen

Gegen Ulm (Dienstag, 18:30 Uhr) wird Stevens das Ruder sicher noch in der Hand halten. Allerdings plagen den Coach vor dem Duell mit dem Underdog Personalprobleme. Neben den schon länger fehlenden Stürmern Mark Uth (Gehirnerschütterung) und Gonzalo Paciencia (Knie-OP) muss auch Aushilfsangreifer Nassim Boujellab ersetzt werden. Der gelernte Mittelfeldspieler steht laut Stevens nicht zur Verfügung.

Fraglich ist zudem, ob Kapitän Omar Mascarell, der beim 0:1 am Samstag gegen Arminia Bielefeld früh wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste, und Abwehrspieler Ozan Kabak spielen können. "Das müssen wir abwarten", sagte Stevens.

Zur Favoritenrolle wollte sich das Trainer-Urgestein nicht äußern. "Wichtig ist nur, dass wir endlich wieder gewinnen, um vom Boden wegzukommen - egal ob im Pokal oder der Liga", so Stevens, der mehrfach betonte, dass er von jedem seiner Schützlinge vollen Einsatz über die gesamte Spieldauer erwarte.