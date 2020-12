Herrmann vor ungewisser Zukunft in Gladbach

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Patrick Herrmann hat noch Vertrag bis 2022

Patrick Herrmann hat seine gesamte Profi-Karriere bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verbracht. Geht es nach dem 29-Jährigen, kann das auch noch lange so bleiben. Und das, obwohl der Rechtsaußen seinen Stammplatz unter Cheftrainer Marco Rose längst los ist.

Als 18-Jähriger debütierte der Rechtsaußen einst für die Gladbacher in der Bundesliga. Seit dem ist er seiner Borussia treu geblieben und hat bis heute fast 350 Pflichtspiele für den Klub bestritten.

Ein Abschied vom Niederrhein ist für Herrmann auch aktuell kein Thema, wie er im Gespräch mit der "Rheinischen Post" verriet: "Ich habe ja immer betont, dass ich am liebsten meine gesamte Karriere bei Borussia verbringen würde."

Vertraglich ist der Rechtsfuß, der es in der laufenden Saison auf zwölf Bundesliga-Spiele (jeweils sechs Einsätze in der Startelf und als Einwechselspieler) bringt, noch bis 2022 an seinen Herzensverein gebunden.

Ob es danach noch für den zweimaligen Nationalspieler in Gladbach weitergeht oder sich der Klub langfristig anders aufstellen will, ist aktuell noch nicht entschieden.

"Im Moment haben wir da noch keine weiteren Gespräche geführt. Es ist ja auch noch Zeit. Klar ist: Wenn mein Vertrag endet, bin ich 31, dann will ich noch ein paar Jahre spielen. Am liebsten hier in Gladbach, wenn es aber nicht geht, werden wir sehen, was passiert."

Herrmann hat in seiner langen Zeit beim VfL schon unter mehreren Cheftrainern gespielt, die mal mehr und mal weniger auf seine Dienste gesetzt haben. Im Klub und im Umfeld wird er für seine Professionalität und seine Loyalität dem Team gegenüber sehr geschätzt. Auch längere Verletzungspausen hat der Offensivmann hinter sich gelassen.

In der laufenden Saison wartet Herrmann noch auf sein erstes Saisontor in der Bundesliga. Insgesamt hat er in der Liga für die Gladbacher 46 Tore in 284 Spielen erzielt.